Tres casos de éxito de 'Castelló, Ruta de Sabor': trufas hasta Hong-kong, un nuevo cerdo 'de la terreta' y aceite milenario solidario

Son embajadores de los sabores de Castellón, de la marca impulsada por la Diputación de Castellón que cumplirá 10 años en el 2023: son productores de Castelló, Ruta de Sabor, que con su esfuerzo diario han conseguido hacerse un hueco cada vez más importante en el mercado mundial.

ATANASI BOIX FRUITS DE LA TERRA (LA POBLA DE BENIFASSÀ)

«Exportamos nuestra trufa de la Tinença a todo el mundo: de Miami a Hong-Kong»

«Tenemos una historia muy bonita y romántica detrás. Compramos una masía derruida en plena Tinença de Benifassà y la restauramos piedra a piedra. Cumplimos nuestro proyecto sostenible. Plantamos carrascas truferas en el 2007 y les dimos un valor añadido: un catálogo de productos propio, con la marca Castelló Ruta de Sabor desde el 2016 y la marca Parc». Lo cuenta Atanasi Boix, al frente de Fruits de la Terra, en la Pobla de Benifassà. «La demanda se nos ha desborado. Envíamos trufas a prácticamente todo el mundo: Connectica, Miami, Hong-Kong --donde triunfa la salsa de setas con trufa, y la miel y el aceite trufado--. Hemos participado en la Semana de Productos de España en Seúl y nos han calificado como producto nº1 en el podio», cuenta. Ahora se expanden por EEUU y tienen en mira a Dubái, donde en febrero acuden a una feria alimentaria. «Estamos muy satisfechos de hacer de embajadores de la Tinença en todo el mundo. No verás otro defensor igual de Castelló Ruta de Sabor. Lo hacen muy bien, tanto el gobierno actual como el anterior. Ahora se ha incorporado más el turismo. Nos apoyan en nuestra actividad y en la logística ferial», relató. Ahora en Navidad es temporada alta «para la trufa fresca y el regalo de delicatessen». Otra ventaja competitiva es su alianza estratégica con Chile, donde llevó sus plantones y asesoró para producir allí trufa en invierno cuando aquí es verano, en una simbiosis de éxito.

JUAN GRAÑANA EL PORCELLET (TRAIGUERA)

«He conseguido un cerdo autóctono de Castellón y embutidos de sabor único»

Mi padre de joven era tratante de caballerías y en los años 60 con el tractor se reinventó con la cría de cerdos y posterior comercialización». Juan Grañana recuerda así los orígenes de la empresa familiar de embutidos artesanales de Traiguera de la que cogió las riendas en el 2005. La denominó El Porcellet y la inscribió en Castelló Ruta de Sabor en el 2018. «Al comienzo vendíamos animales a carnicerías, repartía por la comarca y Castilla la Mancha y Requena-Utiel. Pensé en llegar al consumidor final. Quería criar los animales en una pequeña producción y no salir de nuestros pueblos. Hacer desde aquí un producto de la provincia de Castellón. El cerdo nace aquí, se cura en el secadero en pleno parque del Penyagolosa, etc.», detalla. ¿Qué cambió con Ruta de Sabor? «Nos ha servido para darnos a conocer con una marca de Castellón», cuenta. Tiene tienda gourmet en Sant Jordi y carnicería en Traiguera; y ultima el salto con una tienda on line. Pero como ganadero su mayor orgullo es hacer creado un cerdo autóctono de Castellón que se cría en libertad controlada ¿No tienen su cerdo los gallegos, los vascos, catalanes o murcianos? «He cruzado diferentes razas rústicas, entre ellas unos cerdos que traje de masías de Menorca en 2020 con el de Castellón, y creo que lo he conseguido. Se mantiene su alta calidad de sabor pero con menos grasa». El jamón Porcellet ya se comercializa «a precio por debajo de costes en estos años».

DAVID TAUS POBILL ECOLÒGICS (CÀLIG)

«Quiero que nuestro aceite ecológico y milenario ayude a niños con cáncer»

Los aceites de Pobill Ecològics, con origen en olivos de una finca de Càlig, se comercializan desde el 2012 y llevan hace un año en Castelló Ruta de Sabor. «Poco a poco hemos llegado ya a vender en la provincia de Castellón y ahora nos movemos por Valencia, Cataluña y Madrid. Y exportamos a Alemania, Holanda, Francia, Bélgica y Reino Unido», cuenta David Taus, al frente.

«Ruta de Sabor encaja con nuestra filosofía, porque uno de nuestros pilares es defender la comarca y la provincia. Yo vengo del mundo inmobiliario y me refundé tras la crisis del 2008. Con apoyo de la familia empezamos a elaborar aceite. Vendemos también cítricos, almendras y gourmet. Quería vivir en la comarca, y del campo», añade. Su producto singular ha ido entrando en el circuito de restaurantes de Traiguera, la Jana, Càlig,..; y en las ferias va sumando nuevos proveedores de la Ruta. Esta Navidad innova con productos pendientes de certificar, «como el caviar o la mermelada de aceite; y tres cremas de algarroba, estilo nutella: de avellana, de miel y otra con aceite de oliva». Su vocación solidaria le ha llevado a contactar con un hospital de Barcelona y se plantea donar parte de los beneficios de la venta de aceite milenario (de bancales que le alquilan para no abandonar) y destinarlo a la fundación para ayudar a niños enfermos de cáncer.