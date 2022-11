El pressupost de la Diputació de Castelló per al 2023 permetrà mantenir la mateixa aportació de la corporació provincial al fons de cooperació municipal, que enguany va ascendir a 15 milions d'euros.

Així ho ha confirmat aquest dimarts el president de la Diputació, José Martí, qui ha desgranat les línies mestres dels comptes de la institució, que com va avançar Mediterráneo sumaran 188 milions d'euros, la màxima xifra fins al moment.

'Castelló Avança'

Per a mantenir la contribució al fons de cooperació, en el document de pressupostos que s'emportarà al ple, tal com es va fer amb els comptes actualment en vigor, s'inclouran 6 milions d'euros, que és la mateixa quantitat que aporta la Generalitat Valenciana, no obstant això, amb la primera incorporació de romanents, tal com s'ha fet enguany, la quantitat s'ampliarà fins a aconseguir els 15 milions d'euros “perquè en l'exercici de la seua majoria d'edat els ajuntaments els destinen a allò que consideren menester”, ha defensat Martí, qui també continuarà amb el pla Castelló Avança, que suposa un programa d'inversions a dos anys per valor de 30 milions d'euros.

Increment des del 2019

El president ha fet valdre que culminarà en 2023 un increment del pressupost de la institució del 31,4% respecte als últims comptes públics elaborats per la corporació anterior en el 2019: "Es tracta d'un esforç inversor sense precedents constant i sostingut al llarg de tot el mandat per a fer front a la successió de dificultats imprevistes que s'han anat presentant”, ha declarat.

La planificació econòmica suposa “una aposta pel municipalisme, la protecció de la ciutadania, la sostenibilitat i el creixement econòmic”, ha afegit el president. Per part seua, el portaveu del Grup Compromís, Ignasi Garcia, soci del PSPV en el govern provincial, ha destacat “la gran faena de l'equip de govern de la Diputació aconseguint un acord que permetrà aprovar de nou els pressupostos dins del termini i en la forma escaient per a començar a executar-los des de l'inici de 2023”.