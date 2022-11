La Diputació de Castelló reforçarà la col·laboració que fa 50 anys va iniciar amb l'Institut d'Aqüicultura Torre de la Sal (IATS), depenent del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), amb un nou conveni enguany dotat amb 20.000 euros per a l'adquisició d'equipament científic i tècnic, com un citómetre de flux d'altes prestacions.

Una "aliança col·laborativa" que ambdues institucions han possat en valor aquest dimecres a un acte que ha repasat els èxits de l'institut i el suport de la Diputació amb un conveni que es va iniciar en 1972 per a la construcció d'un nou edifici, el cofinançament de noves infraestructures, i un fructífer programa de beques que compleix ja 50 anys. Tot amb l'objectiu de convertir el centre en un espai de referència en investigació sobre el cultiu d'espècies marines, investigació capdavantera i noves tecnologies, com ha destacat el president de la corporació provincial, José Martí.

Aposta per l'avanç

"Aquesta col·laboració és un exemple més que la Diputació de Castelló és una diputació pròxima i col·laboradora que aposta per l'avanç i el progrés”, ha assenyalat el president, qui ha felicitat a tot l'equip humà de l'IATS-CSIC “pel treball i esforç de tot aquest temps, i que és digne de reconeixement”.

També ha participat a l'acte la diputada provincial de Medi natural, María Jiménez, qui ha assenyalat que des de les administracions “hem d'aportar la nostra col·laboració amb altres administracions i mostra d'això és aquesta relació entre l'IATS-CSIC i la Diputació de Castelló que hui celebra les seues noces d'or”.

Trajectòria

“Des de la fundació de l'institut, la trajectòria d'aquest ha estat unida a la Diputació i des d'ací vull anunciar que continuarem donant suport a iniciatives com les que fins ara estem realitzant i que ajuden a la creació de riquesa i benestar en les zones rurals i en els litorals així com aquelles que aposten per una millora de la R+D+i.”, ha afegit la diputada provincial.

Jiménez ha recordat que s'ha preparat una exposició –inaugurada aquest dimecres també-- que “ajudarà a mostrar la trajectòria d'aquest centre” i que es podrà visitar fins al pròxim dia 18 de desembre a la sala d'exposicions Les Aules-Espai Cultural Obert.