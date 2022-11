El PP de Castellón ve que el ‘efecto Feijóo’ sigue y el PSPV se apoya en el tirón de Sánchez

Con las premisas de que queda mucho partido por jugar de aquí a los comicios generales previstos para diciembre de 2023 y con dos citas electorales clave que tendrán lugar antes, en mayo, los partidos de Castellón leen, en general, los datos de la encuesta de Gesop publicada este martes por Mediterráneo en clave de confianza en sus propias fuerzas y, sobre todo, en la capacidad de tirar del voto de sus marcas y líderes estatales.

Si el barómetro rebaja las expectativas del PP que preside Alberto Núñez Feijóo, al que le da la victoria electoral, pero le aleja de la mayoría absoluta incluso en compañía de Vox, la presidenta del PPCS, Marta Barrachina, muestra su «confianza absoluta» en que el respaldo a su partido «va a ir a más», al igual que afirma que «el efecto Feijóo no ha pasado, ni pasará y los ciudadanos apoyarán sus propuestas». La lideresa popular castellonense recuerda, no obstante, que «la mejor encuesta es cuando termine el recuento del último voto», algo que, asevera, los alcaldes como ella conocen «muy bien». En este punto, Marta Barrachina insiste en que el PP va a crecer «en Madrid y en Castellón», para destacar que esta provincia es una de las que presentan mayores expectativas de aumentar en la cosecha de sufragios.

Por su parte, desde el PSPV, su secretario provincial, Samuel Falomir, ve signos positivos para los socialistas en las tendencias que marca el sondeo de Gesop.

«La encuesta demuestra que el efecto Feijóo va bajando y se va reconduciendo la situación, teniendo en cuenta que el PP ha cambiado de liderazgo, pero no se ve como partido de Estado, instalado en una posición de no a todo, mientras que la tendencia en el PSOE que preside Pedro Sánchez es la de seguir subiendo», indica Falomir, con la idea de que la evolución de su marca nacional favorece aquí.

El socialista apunta además que los sondeos que ha hecho su partido «muestran que el voto socialista en las municipales se va a mantener en Castellón y esto refuerza que las expectativas de resultados son buenos tanto en la provincia como en la Generalitat».

Un partido ‘de aquí’

Desde Compromís, el portavoz en Diputación y ayuntamiento, además de referente en Castellón, Ignasi Garcia, valora que «se afianzan los dos bloques y se muestra el retorno de un bipartidismo que no va a aportar nada bueno al Estado español». «Sigue dándonos representación en Madrid, y eso es una buena noticia», asevera, para añadir que «a Castellón le hacen falta diputados que no dependan de Madrid, que sean de aquí y defiendan el territorio, porque l o que está pasando es que no se ve a los diputados nacionales defender a la provincia y los temas que preocupan en este territorio como los del azulejo».

Reconocimiento

Del lado de Unidas Podemos, la diputada en el Congreso Marisa Saavedra, lee el resultado del barómetro como un reconocimiento a las políticas del gobierno de coalición en el que participa el partido morado. «La gente valora el trabajo, muy serio, que estamos haciendo, a pesar de todo el eco de la bronca en la que está instalada la derecha». Dice que falta mucho para las generales, y apunta que en 2019 «decían que no sacaríamos el escaño por Castellón y lo sacamos».

Cristina García de Ciudadanos pone en la convención de enero para la refundación de su partido el «punto de inflexión para ir hacia arriba».

Por último, este periódico trató de contactar con Llanos Masó, presidenta de Vox Castellón para sin obtener respuesta.