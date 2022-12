El polémico requisito del valenciano para los sanitarios de Castellón salta a los tribunales

Las aguas están revueltas en el ámbito sanitario. Una de las polémicas asociadas a este campo, como es el conocimiento del valenciano por parte de los sanitarios, saltará al terreno judicial. Sindicatos, sociedades científicas y colegios profesionales insisten en que no puede puntuar más, cara a los procesos de consolidación de plazas para reducir la temporalidad, saber la lengua autóctona que tener una tesis doctoral o formación especializada.

Este jueves, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha anunciado que denunciará en los tribunales el baremo de méritos en el procedimiento excepcional de consolidación de plazas planteado por la Conselleria de Sanitat si, finalmente, el conocimiento del valenciano puntúa tres veces más que una tesis doctoral por "ser un requisito encubierto".

Así, ve "una aberración" que en el borrador de baremación presentado por la Conselleria a los sindicatos en la Mesa de Sanidad "el valenciano cuente tres veces más que un doctorado" y que además "no tenga en cuenta el tiempo trabajado en concesiones y puntúe más la experiencia laboral en la Comunitat Valenciana frente a otras autonomías".

En este sentido, el portavoz de Sanidad, José Juan Zaplana, ha advertido de que muchos médicos de otras provincias de España vienen a formarse a nuestros hospitales, pero este baremo sanitario "va a provocar una huida del conocimiento y del talento" porque "terminan yéndose a otras comunidades por la imposibilidad de conservar su empleo".

Requisito lingüístico

Asimismo, Mazón ha señalado que el PP derogará si accede al Gobierno el acuerdo sobre el requisito lingüístico para el acceso a la Función Pública alcanzado el pasado lunes entre las consellerias de Educación y Administración, a falta de conocer todos los detalles de cómo se va a desarrollar.

En ese sentido, ha abogado por eliminar el requisito salvo en aquellos casos en los que "obviamente" sea "necesario" como "en el caso de un profesor de valenciano o para un funcionario en determinados puestos que tenga que atender a público valencianoparlante".

Postura de la Conselleria

En cuanto la polémica del valenciano, el propio conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, ha dejado recientemente la puerta abierta a modificar el peso que tendrá el valenciano a la hora de baremar los méritos, aunque no ha precisado más información al respecto. Cabe señalar que reducir la puntuación del valenciano en los procesos de consolidación de plazas es uno de los requisitos que exige el sindicato médico CESM-CV en el preaviso de la huelga prevista para los días 17 y 18 de enero.

El PP pide la dimisión del conseller de Sanitat

En su comparecencia, Mazón ha señalado que la Sanidad pública valenciana ha hecho "definitivamente agua" y "ha colapsado" porque "no hay una apuesta real por los pacientes, que son más pacientes que nunca por la paciencia extrema que están demostrando" y al respecto ha pedido la dimisión del conseller Mínguez porque "no puede estar un minuto más en el cargo".

No obstante, Mazón ha señalado que en el PP "no nos resignamos" y ha elaborado el documento Cien medidas para los cien primeros días de Gobierno, que irán desgranando en los próximos días, y que incluye la puesta en marcha, de 'la norma 50 días', que se blindará, para evitar la demora asistencial. De este modo, si en este plazo un paciente no es intervenido en la sanidad pública será derivado a la privada sin coste.

Asimismo, plantea un plan de incentivos especiales económicos para los profesionales que "quieran y puedan trabajar más horas por las tardes" para "sacar el máximo provecho a los recursos públicos", así como "un plan de incentivos para plazas de difícil cobertura". Además, trabajarán por una jornada laboral de 35 horas para el colectivo sanitario.