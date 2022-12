El número total de concursos mercantiles y de empresarios presentados en los órganos judiciales de Castellón durante el tercer trimestre de este año experimentó un crecimiento del 16% respecto al 2021, con 94, mientras que en el conjunto de la Comunitat Valeciana el aumento alcanza el 61% y un total de 841.

Así lo revela el informe sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial hecho público este viernes y que plasma que el trimestre analizado se ha visto afectado por el fin de la vigencia de la moratoria concursal el pasado 30 de junio, después de varias prórrogas desde que se aprobó por primera vez en marzo del 2020.

La moratoria concursal suspendió la obligación del deudor que se encontrase en situación de insolvencia de solicitar la declaración de concurso y supuso, además, que no se admitieran a trámite las solicitudes de concurso necesario presentadas durante su vigencia. No obstante, esta moratoria no impedía que el deudor que se encontrara en situación de insolvencia pudiera solicitar la declaración de concurso.

Cuarta del país

La Comunitat se sitúa con todo en la cuarta posición del país en cuando al número de concursos registrados, por detrás de Cataluña, con un total de 2.167 (el 30% del total nacional), la Comunidad de Madrid, que registró 1.150 y Andalucía, con 932.

En el resto de provincias valencianas, se presentaron un total de 464 concursos en la de Valencia, esto es un aumento de 57,8%. En Alicante fueron 283 los concursos presentados, con un incremento del 92,5%.

La estadística también incluye otros ámbitos. El número de lanzamientos practicados en Castellón fue de 90, esto es, un 26,2% menos. Asimismo, las demandas por despido crecieron en la provincia un 19,5%, con 331. Mientras, se registraron 11 juicios verbales por okupación de viviendas, un 35,3% menos que el mismo trimestre del 2021.