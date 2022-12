Escola Valenciana ha presentado este viernes en Castellón su informe 2022 en el que asegura que las vulneraciones lingüísticas han aumentado un 20%. Entre las denuncias recibidas figuran casos de imposibilidad de recibir atención en valenciano en servicios sanitarios o Seguridad Social o una profesora que se niega a corregir exámenes en valenciano. Dos ejemplos de este tipo se han dado en Castelló y Vinaròs.

Vinaròs

Así, una administrativa del centro de salud pública de Vinaròs que no permite hablar a una usuaria del municipio en valenciano alegando que estamos en España y se ha de hablar en castellano. Según se asegura en el informe, no es la primera vez que el personal laboral del servicio de administración se dirige de esta forma hacia los usuarios del centro de salud de Vinaròs.

PAC de Trullols

Por desgracia no es una excepción, una usuaria después de una visita médica en el centro de Urgencias del punto de atención continuada Trullols de Castelló de la Plana no puede ser atendida en valenciano porque la administrativa le dice que si no le habla en castellano no le realizará la consulta y tendrá que marchar del centro.

Seguridad Social

Pero la Sanidad no es solo un ámbito con supuestas discriminaciones lingüísticas. Otro caso acontece en un centro de la Seguridad Social de la calle València en Vila-real. El usuario se queja de que la persona que lo atiende le dice: “No te entiendo, a mí háblame en español”. El usuario se niega a cambiar de idioma y pide la hoja de reclamaciones., el nombre y el número de identificación Se le entrega la hoja y la persona se va dejándolo desatendido.

Negarse a corregir exámenes

También en el ámbito educativo se han denunciado vulneraciones de los derechos lingüísticos. Por ejemplo, una profesora de formación profesional de un instituto público de Vinaròs se negó a corregir exámenes y trabajos al alumnado que lo hacía en valenciano y dijo que solo podrían hacer trabajos y exámenes en castellano dado su origen de fuera del País Valenciano.

Asimismo, en una escuela infantil de Nules se denuncia que a pesar de que el proyecto lingüístico de centro estipula que el valenciano será la lengua de uso, desde la escuela se está utilizado el castellano como lengua de uso y como lengua vehicular del centro.

Hostelería

Conflictos los ha habido también en hostelería, por ejemplo, un restaurante de Peñíscola, comarca del Maestrat, echa unos clientes por el simple hecho de dirigirse en valenciano al personal laboral del restaurante.

Ayuntamientos

Otras quejas van dirigidas a administraciones por el uso exclusivo del castellano. Es el caso, según dicen, del Ayuntamiento de la Pobla de Benifassà (Castelló), que solo utiliza el castellano para las convocatorias y órdenes del día de los plenarios del mismo Ayuntamiento, discriminando el valenciano.

Las señales de tráfico son objeto de controversia también. En Cabanes se denuncia que las nuevas señales de tráfico de prohibición de estacionamiento, instalados por el Ayuntamiento, son en castellano.

También en Vinaròs hay quejas por la rotulación. En concreto, se critica que hay instalados por toda la población una serie de letreros en castellano, con información de circulación de vehículos, cuando se trata de un pueblo valenciano hablante, de acuerdo con la Ley 4/1983, de Uso y enseñanza del valenciano.

Cefire

También denuncian que la web del CEFIRE (centro de formación del profesorado) donde se recogen los diversos centros territoriales no se respeta la nomenclatura en valenciano y muestra el nomenclador de los municipios en castellano. Unos ejemplos muy evidentes

son: Alicante, Castellón de la Plana, Elche, Orihuela, Sagunto, Torrente, Vinaroz, Játiva y Alcoy.

Megafonía

También en los servicios ferroviarios hay problemas. En la línea L7 (Tortosa-Vinaròs-Castelló-València) de Media distancia de Renfe se denuncia que la megafonía informativa o es exclusivamente en castellano o bien no hay megafonía, según informa un usuario.

Campañas

Campañas exclusivamente en castellano son otras de las críticas. Por ejemplo, denuncian que el Teatro Principal de Castelló de la Plana realiza una campaña publicitaria exclusivamente en castellano, obviando el valenciano en esta campaña publicitaria

A su vez, una espectadora de Àpunt dice que el Patronato de Turismo de la Diputación de Castelló se anuncia en castellano en la televisión pública valenciana.