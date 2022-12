La Conselleria de Educación prevé un despegue de la Formación Profesional Dual con las medidas adoptadas para su flexibilización después de que el pasado curso solo 281 alumnos de los 11.667 inscritos en la provincia de Castellón cursaran esta modalidad.

Salto de alumnado

Desde el departamento que dirige Raquel Tamarit señalaron, no obstante, el salto que han supuesto pasar de 160 alumnos del curso anterior (+76%) a 281 alumnos en el 2021/22. Además, son cinco veces más que en el 2015-2016, donde solo había 59 estudiantes en dual.

Aunque todavía no hay datos de este curso ya que hasta que no acabe el segundo trimestre los alumnos no confirman la modalidad. No obstante, desde Conselleria esperan que se mantenga la tendencia a crecer generada por el cambio normativo.

Nueva normativa

La nueva normativa que ha desplegado la Conselleria para la ordenación de la modalidad dual ha permitido un cambio estructural en el proceso de implantación, tramitación y autorización de los convenios, logrando mayor flexibilización en los centros educativos y empresas, según indican.

Simplifica los procedimientos

El decreto de FP dual de 2021 y la orden que lo despliega y que entró en vigor el pasado febrero, permite simplificar los procedimientos y agilizarlos, y favorecer al mismo tiempo una mayor especialización con una modalidad en tres cursos. Además, para flexibilizar la Formación en Centros de Trabajo (FCT) también permite que el alumnado pueda hacer las prácticas en días laborables no lectivos (sábados, meses de verano…). Esta opción se tiene que justificar en el convenio de FP Dual (por ejemplo en titulaciones de la familia profesional de Hostelería y Turismo) y lo tiene que autorizar la Inspección Educativa y contar con el consentimiento por supuesto del alumnado y el profesorado tutor.

Según Conselleria, gran parte de la oferta de FP hoy en día ofrece esta opción. Si el centro no dispone de convenios de FP Dual con empresas en la titulación que estudia el alumno, buscará (y para ello se han simplificado los procedimientos) implementar un convenio con alguna empresa que contemple el aumento de horas de la Formación en Centros de Trabajo (FCT).

Más prácticas

El alumnado que opta por la modalidad de FP convencional tiene que completar un 20% de horas de prácticas en empresa (400 horas), mientras que en Dual las FCT oscilan entre 33% y el 50% de las 2.000 horas del ciclo. Es decir, entre 667 y 1.000 horas.

Becas y convenios

La modalidad Dual supone un sobreesfuerzo para el alumnado a causa del incremento de las horas de prácticas, por eso se están introduciendo medidas que favorezcan que opte por esta modalidad: por un lado mediante la firma de convenios con las empresas, y que estos incluyan la remuneración del alumnado, y por otro introduciendo becas propias de la Conselleria que ayudan al alumnado como las que convocamos el pasado curso y para las que este curso 2022-2023 hemos multiplicado por casi cinco los fondos económicos pasando de 1,7 a 8 millones de euros de dotación.