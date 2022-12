La Universitat Jaume I acogió este viernes el acto de lectura fácil de la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad con motivo del día internacional que se celebra este sábado. Una convención que, por desgracia no se está cumpliendo, según denuncia Benito Pérez. "Soy una persona con diversidad funcional porque la sociedad me discrimina. Y entonces no puedo participar en igualdad de condiciones", señala. "La mayor dificultad que nos encontramos son las agresiones capacitistas, como la infantilización, que se nos considere ciudadanía de segunda, la desexualización... Estamos en contra de que se valore a las personas por unas capacidades absolutamente productivas y no por el mero hecho de ser personas. Que no se respeten los derechos humanos", señala.

Como él hay en la provincia más de 40.000 personas con discapacidad, la mitad de ellas en edad de trabajar. Sin embargo, solo el 15% tiene un empleo. Pérez ha sufrido la discriminación laboral en sus propias carnes. "Tuve un accidente laboral y mi vida cambió. Yo trabajaba en una empresa azulejera y en el momento que tuve el accidente la empresa me despidió, pero he encontrado otros puestos de trabajo". Asistente personal para una vida independiente Benito Pérez es coordinador de la oficina Vida Independiente de Sole Arnau Ripollés de Castelló. "Nosotros fomentamos los derechos humanos de las personas con discapacidad funcional en Castellón y apostamos por la vida independiente, la inclusión real y promovemos la figura del asistente personal, que es el apoyo que tenemos las personas con diversidad funcional para poder llegar donde no podemos, pero siempre respetando nuestra toma de decisiones", señala. "En la oficina de vida independiente asesoramos y ayudamos a las familias, les hacemos entender cuál es la filosofía del movimiento de vida independiente, que se aleja del movimiento asociativo habitual en que personas normativas son las que gestionan nuestras vida; formamos a las personas con diversidad funcional para que sean ellas las que tomen sus propias decisiones", señala. Más investigación Tras la lectura en la UJI tuvo lugar una performance del grupo de Teatro Maset de Frater, en el que tres actores Víctor, Frank y Marisela representaron 3 microhistorias de vida, trasladando su experiencia personal. "Yo tengo una enfermedad degenerativa, distrofia muscular de Becker. Esto se está investigando hoy en día pero falta mucha investigación para que esto se pueda curar", explica Víctor Valls, uno de los tres intérpretes. "Mi discapacidad ha ido avanzando. Yo trabajé y ahora no puedo trabajar. La vida es así", señala. Barreras arquitectónicas Otro problema son las barreras físicas. Para evidenciarlas, la Universidad CEU Cardenal Herrera organizó un acto simbólico, levantando un muro con cajas de cartón que representaban estos obstáculos y, tras la lectura de la convención de la ONU, procedieron a su derribo. "Para mí que soy una persona con diversidad física nos encontramos continuamente con ellas. El problema es quién las pone, la barrera la ha construido una persona normativa, y quien entiende que hay que quitarlas. A mí me sabe muy mal no poder ir a un espacio cultural como el Menador porque el edificio no es accesible. Nos han puesto elevadores que a lo mejor no funciona o tienes que esperar a que venga la persona que lo ponga en marcha, con lo que nos están obligando a depender de una persona normativa. La accesibilidad es que pueda participar en la sociedad en igualdad de condiciones con mis propios medios. Víctor Valls señala, por su parte, que "Castelló está bastante adaptado pero hay algunas tiendas y locales que no están accesibles. Se deberían sensibilizar los comerciantes y la gente para que adapten un poco más los locales y que pidan ayudas para que todas las personas puedan acceder a todos los locales. "También tengo sentimientos" Otra de las intérpretes es Marisela. Le gusta meterse en la piel de los personajes para entenderlo y expresarlo en público, como se ha podido ver este viernes y ella misma explica: «En la adolescencia una noche salí con las amigas y tuvimos un accidente muy grave. Pasaron unos años de mucho dolor y sufrimiento pero después fue todo alegría porque me casé, tuve a mi hijo, que es lo más grande que tengo. Llegó la adolescencia, vino la pandemia y estudiando al chiquillo se le veía un mundo muy grande. Yo le animaba. Pero yo también tengo mis ilusiones mis proyectos para realizar ¿y a mí quién me da ánimos? También tengo sentimientos. Esa es mi historia". "Frater me ha dado la oportunidad de sacar fuera lo de dentro. Cada personaje suelo meterme en él para entenderlo y expresarlo en público. Esa es nuestra meta. Y compartirlo con la gente, que conozca nuestro trabajo. Es lo que más me llena, llegar al público. En Frater tenemos de todo: fisios, taller de cerámica. A quien no puede trabajar con las manos le ponen un casco y con la cabeza van trabajando el barro, eso tiene mucho esfuerzo. Pero lo que cuenta es el resultado. Hacemos prensa. Hay gente que escribe libros. Hay gente allí con mucho talento", señala Marisela. "Podemos hacer las cosas tan bien como quien anda por su propio pie" "Queremos que todo el mundo sepa que aunque estemos en una silla de ruedas podemos hacer las cosas tan bien como una persona que puede andar por su propio pie», señala Marisela. "Queremos hacer lo mismo que otras personas" Unirse todas las personas con discapacidad para reivindicar nuestros derechos tiene que ocurrir más veces para que se sensibilice la población para que nos vean como personas, porque día a día queremos hacer lo mismo que otras personas», dice.