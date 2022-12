«Lideraré la candidatura autonómica por Castellón porque hay que arrimar el hombro»

Ha pasado por la administración local como alcalde de Castelló, por la autonómica como president de la Generalitat en tiempos convulsos y por la central como senador desde 2015. Alberto Fabra vuelve a primera línea de fuego como futuro líder de la lista a Les Corts por su provincia, Castellón. Un caso excepcional de regreso al escaño doméstico para un exlíder del Consell, que explica al apuntar que cuando el partido que le ha dado «todo» le pide ayuda «hay que arrimar el hombro», dejando abiertas todas las puertas cara al futuro. Se declara político «de la vieja escuela» y, con la calma que le caracteriza, pero también con firmeza inequívoca, define como líneas rojas «innegociables» en un futuro gobierno de coalición con Vox, , cuestiones como el respeto a la inmigración o los logros en igualdad de género .

-¿Como acoge la propuesta de Carlos Mazón para liderar la lista autonómica por Castellón doce años después?

--Con sorpresa. La verdad es que el momento político es muy interesante, el autonómico y el nacional. Y, que tanto tiempo después, te digan:«Queremos que nos ayudes» es un orgullo, implica saber que aún puedes ayudar a que tu partido logre buenos resultados.

-¿No es un caso excepcional que un expresident de la Generalitat vuelva a primera línea del parlamento autonómico?

--Sí, sí, pero vuelvo a decir lo mismo, ante el hecho de que el partido al que le debo tanto, o le debo todos, me diga:«Alberto, necesitamos que nos ayudes», no puedo decirle que no. Debo arremangarme e intentar ayudar a que pueda conseguir, el Gobierno autonómico y el estatal, reforzando también candidaturas municipales, logrando que el resultado sea el mejor posible con los mejores apoyos en la provincia de Castellón. Somos también conscientes de la importancia de las municipales para las elecciones generales. Se pueden entender como unas primarias, por lo que es fundamental arrimar el hombro todos los que creemos que hay otra manera de gobernar y de entender la sociedad. Ahí estamos.

Lleva en el Senado desde 2015 y reside en Madrid ¿está a gusto con este destino en València?

El hecho de estar en casa, porque estar en Castellón o en València es eso, no me puede desagradar. Es estar en tu entorno y esto siempre es muy gratificante. Es más la situación en sí, la necesidad de arrimar el hombro. Todo el resto de circunstancias que se dan quedan cubiertas por la necesidad de ayudar a ganar el Gobierno.

El estatuto valenciano le permite en cualquier caso compaginar los dos cargos ¿querrá hacerlo u optará por uno de ellos? ¿cuál le motiva más?

Paso a paso. Hay que ver lo que se va consiguiendo. Esto es una apuesta importante para conseguir el Gobierno de la Comunitat Valenciana, pero haciéndolo de forma diferente. Soy un político de la vieja escuela y no me gusta cómo algunos entienden hoy la política. Soy más de escuchar propuestas, escuchar a la gente y el compromiso de que lo que digas que vayas a hacer puedas hacerlo después. Esto es lo que voy a intentar hacer. Una política directa con el ciudadano, en positivo. Tenemos muchas propuestas, muchas de ellas que han sido avanzadas ya por el presidente Carlos Mazón y otras en cartera que creo que son las que deben animar para que la gente vote al Partido Popular. Creo que ir diciendo a la gente lo mal que lo está haciendo otro no va a convencer a nadie. Eso de generar polémicas sobre quien es el peor, si has hecho o has dejado de hacer, no sirve. Lo que debemos hacer es aprovechar las elecciones para ser pedagógicos y hacer políticas en positivo y es lo que voy a hacer. Es la manera de actuar que me nace, porque mi perfil es el de hablar con las personas y explicar las políticas que vamos a llevar a cabo cuando lleguemos a la Generalitat valenciana.

La oferta para que usted encabece la candidatura a Les Corts llega después de que Alberto Núñez Feijóo le incorporara a su comité ejecutivo nacional ¿se ve optando por otra vía cara a las generales y encabezando la lista por Castellón al Congreso tal vez para ocupar un cargo de peso junto al presidente nacional?

No le puedo contestar. Es que no lo sé. Creo que más allá de todas las posibilidades futuras, que pueden materializarse o no, sobre las que no he hablado, está esa oferta que acepto. Me hizo Carlos Mazón esta propuesta, que acogí con sorpresa y asumo con orgullo y responsabilidad, pero las cosas de después no las sé. Sí se que, como he dicho, mi partido me pide que le ayude y de lo que se trata es defender mis ideas, las que defendía cuando fui presidente de la Generalitat y sigo defendiendo ahora como senador y cuando fui alcalde. Sigo creyendo en otro modelo de sociedad, de relación del ciudadano con la Administración. Creo que hay que ilusionar a la sociedad, plantearle proyectos para que la gente vea expectativas, que generen ilusión. En todas estas cosas sigo creyendo ahora, independientemente de que sea president o candidato. Es la manera de entender la vida y la relación de un partido con el ciudadano, por lo que solo entro en el trabajo para conseguir que ese modelo, que yo creo que es el mejor, llegue a la Comunitat Valenciana.

En el interín, con toda probabilidad volverá a Les Corts ¿cómo ve la política autonómica, el gobierno del Botànic, con la perspectiva de quien estuvo al frente?

No quiero y no haré críticas personales, sino desde el sentimiento. Lo que yo intenté en su día en unas circunstancias muy complicadas es lo que yo entiendo que debe hacer la Administración, que no puede quedarse con los brazos cruzados.No debe dejar pasar los días, debe ser activa a la hora de buscar proyectos, tener una estrategia, hacerle las cosas fáciles al ciudadano para que cualquier persona vea que la Comunitat Valenciana sea el mejor lugar para vivir, para invertir, para tener su familia, para envejecer, para hacer turismo, emprender, hacer deporte... Es una manera de generar ilusión y de poner en valor lo que tenemos, trabajando todos los días. Todo eso es lo que creo que no se ha hecho en este tiempo. Hemos perdido una oportunidad. El otro día Carlos Mazón comentaba que Andalucía nos ha adelantado a la Comunitat en aportación del PIB. Hemos pasado de la tercera a la cuarta. Me refiero a eso, a que debemos trabajar para generar ilusión, expectativas y, sobre todo, consolidar esperanzas. Veo que todos los problemas que hay, por ejemplo, con la tasa turística. ¿Cómo es posible que los miembros del gobierno estén discutiendo entre ellos por una ley que presenta el propio ejecutivo? Esto no cabe en ningún lugar que quiera generar confianza. ¿A qué estamos jugando? Esto no puede ser. No podemos perder el tiempo discutiendo dentro del Gobierno y haciendo que otros nos pasen.

Las encuestas, como la publicada por Mediterráneo esta semana, sitúan al PP como favorito para ganar, pero no para gobernar ¿hasta qué punto confía en el tirón de Feijóo y de usted mismo para mejorar los resultados?

El tema está muy igualado, a pesar de que las encuestas, excepto las del CIS, todas dan al PP por delante. Creo que los sondeos marcan una tendencia y bueno es que todos apunten que el PP va por delante del PSOE. Sin embargo, eso no es suficiente porque, al final, de lo que nos hemos dado cuenta en los últimos años es de que estamos hablando de mayorías suficientes o de bloques, por lo que hay que luchar para que se puedan dar esas mayorías suficientes y eso no es fácil, nada fácil.

¿Cuál es el camino entonces?

Hay que intentar ser muy pedagógico. Hacer ver que, en el caso de la Comunitat Valenciana, se ha perdido el tiempo en una situación en la que hay mucha competencia por parte de otros territorios, y que no podemos estar viéndolas pasar, que debemos ser muy proactivos. Sobre todo, como digo, la Administración debe ayudar para mejorar el bienestar a los que ciudadanos de la Comunitat y, a la vez, tiene que crear atractivo para que turistas o inversores vengan. Y para esto hay que preparar el territorio de forma adecuada. Me refiero a que, además de las inversiones lógicas del día a día, que incluyen asuntos como reparar calzadas, hay que abordar proyectos significativos que son los que transforman las ciudades, como puede ser en un momento dado, la creación de una gran zona logística eficiente. En Castellón, para convencer debemos ponérselo fácil al sector cerámico, y también a todos los demás, y al turismo. Y plantear proyectos atrevidos e inconformistas para que nuestra provincia, Castellón, que ha quedado oculta por muchas razones, se convierta en una referencia nacional.

En clave nacional ¿cómo valora la acción de Gobierno de Pedro Sánchez? ¿Qué opinión le merecen asuntos como la polémica en torno al delito de sedición?

A veces los políticos queremos justificar lo injustificable y es cuando nos quedamos sin la razón, pero pretendemos que nos la den. Hay ciertas cosas ahora que me hacen ver que no sé dónde vamos. Por ejemplo, con el tema del delito de sedición y viendo que el presidente del Gobierno antes decía que eran importantes los valores y la coherencia política.No digo que no haya que adaptarse a las circunstancias, que hay que hacerlo, pero no ir dando bandazos. No puedes decir ahora una cosa y cambiarla solo por interés personal o partidista. Hay una desafección por parte del ciudadano ante estos locos políticos, incluyo a todos. Estos que el ciudadano ve que no le defienden cuando afronta cómo está el precio de la luz, del combustible, de la cesta de la compra, o cómo están las hipotecas. Somos más pobres hoy que en 2019 y España es el único país de la Unión Europea que no ha recuperado el PIB de ese año. Esto es lo que debería ocuparnos y aquí estamos hablando de otras cosas.

¿Entrarían ahí asuntos como la de la ley de ‘Sí es sí’?

Claro. Todos nos podemos equivocar. Entiendo que, pese a la diferencia ideológica, nadie quería que esto sucediera. Pero entonces lo que corresponde es salir y explicar que la intención era otra, la de castigar al delincuente sexual, no que se pueda beneficiar, así que dices que vas a corregir esos errores y poner en valor la ley que crees que es la mejor. Eso lo entendería todo el mundo, pero no se hace y ahora los malos son los jueces. Estas cosas son las que generan desconfianza y hacen ver que todo vale. Y no, no todo vale. Aquí está lo que quería decir cuando hablo de hacer pedagogía con una política más en positivo y no con polémicas que distraen al Gobierno. Gobernar es muy complicado, pero hay cosas prioritarias y el sentido común es el que debería ser el eje en cada posicionamiento ideológico, encabezando todas las políticas, que deben ser para todos y no de ricos y pobres. Ayudar al que lo necesita y permitir que crezca el que tiene más para que haya recursos y equilibrar.

Ha apuntado que hay que pensar en mayorías suficientes. En el caso de que el PP pudiera formar gobierno con Vox ¿Qué le parecería pactar con este partido?

Hay cosas que aún siendo necesarias son incómodas. Yo creo que en esta situación, en el caso de que sea preciso, hay que dejar las cosas muy claras. Y hay algunas que no se pueden admitir. Por ejemplo, se ha luchado mucho por la igualdad de género en estos últimos años entre todos, y el PP también ha contribuido, y no se puede dar ni un solo paso atrás. Otros aspectos son el europeísmo, las comunidades autónomas, el entender que gracias a la inmigración que ha venido de fuera, ordenada, eso sí, hemos podido avanzar en nuestra economía y no hay que demonizar al inmigrante solamente por venir de fuera. Quiero decir que hay ciertos temas que, desde nuestra vocación, con un sentimiento humanista liberal y con un partido de gobierno, que ha estado mucho tiempo gobernando y que va a seguir haciéndolo, no se pueden admitir, ni plantear. Y ahí está la línea roja. Estas cuestiones y más que hay, como es la cooperación, no se van a poner siquiera encima de la mesa. Eso de que vale más barco sin honra que honra sin barco no va a estar encima de la mesa. Aquí no se trata de gobernar sabiendo que te traicionas a ti mismo. Aquí hay unos principios del Partido Popular, moderado, de Estado, que trabaja para las personas, las sociedades y los territorios y hay ciertos temas sobre los que nadie nos va a hacer cambiar de idea. Son innegociables.

Menciona el concepto de líneas rojas. A la vista de cómo se han relajado ¿piensa que fue tal vez demasiado duro con las que impuso en su momento?

Creo que las cosas hay que entenderlas con el contexto del momento y aquellos años eran muy complicados y todo el mundo nos señalaba. El PP trató de contribuir a que eso no fuera así. Si había personas que habían hecho cosas que no merecíamos, fuera. Cierto es que tuvimos que asumir que formaran parte de nuestras filas, pero creo que aquello demostró que el Partido Popular está por encima de los personalismos y que su proyecto es para la sociedad y no para que nadie trate de aprovecharse del mismo.

Acercándonos al territorio local, usted ha sido alcalde de Castelló ¿cómo ve a la candidata de su partido, Begoña Carrasco?

La veo bien. Ilusionada, con muchas ganas, intentando hacer la mejor lista y elaborando un programa que genere, como antes decía, ilusión más allá de dejar pasar los días. Es otro de los retos que tenemos. La vida municipal es muy exigente y necesitamos gente dispuesta a dejarse la piel, a trabajar por los demás y transformar la ciudad otra vez.

De hecho, usted preside el comité electoral en la capital ¿qué planes tiene para la campaña local? ¿hay algún perfil específico que prefiera para la candidatura?

Cuando era alcalde buscaba a personas que estuvieran dispuestas a sacrificarse por su ciudad. Es tanto el tiempo que hay que dedicar a la tarea y tan desordenado, que la dedicación es plena. Es una vida siempre de guardia. Por tanto, necesitas personas que no busquen salir en procesión en los medios, sino trabajar con colectivos y estar cerca de los ciudadanos y para esto hay que dedicarle todas las horas, lo que implica renuncias en el ámbito familiar, de amistades y la gente tiene que estar dispuesta porque, si no, no vale la pena. En política, divos no hay y menos en la política municipal.