La provincia de Castellón va a vivir una semana de lo más anómala. A partir de este lunes, 5 de diciembre, la actividad laboral y escolar se limitará a los días alternos, porque en este territorio los dos festivos nacionales del 6 y el 8 de diciembre (Inmaculada y Constitución respectivamente) no se van a convertir en puente. Algo que sí sucede en otras comunidades autónomas, lo que ya está teniendo un efecto directo en la ocupación hotelera, en especial en las casas rurales del interior, que hace ya semanas que hablan de un hecho «histórico».

En esta circunstancia va a romper, sin duda, el ritmo y las rutinas en muchas empresas, en especial en los centros educativos, donde solo habrá clase tres de los cinco días habituales y no serán consecutivos, aunque hay excepciones. En concreto diez, las de los municipios que sí que tienen fiesta el próximo viernes, 9 de diciembre. Es el caso de Alfondeguilla, Cinctorres, Forcall, la Mata de Morella, la Pobla de Benifassà, Olocau del Rei, Orpesa, Rosell, San Rafael del Río y Serra d'Engarceran.

El resto de municipios, en sus respectivos consejos escolares acordaron en su momento por colocar los festivos locales que quedan a elección de cada localidad en otro momento del año, por regla general coincidiendo con fiestas patronales.

Ocupación «histórica»

No ha sido el caso de otras comunidades autónomas, donde no han sido pocos los ciudadanos que están encarando un superpuente festivo para el que han fijado su mirada en esta provincia. Hace unos días ya lo avanzaba a Mediterráneo el presidente de la Asociación de Turismo Rural (ATR-Ashotur) de Castellón, Joaquín Deusdad, cuando aseguró que va a ser una semana «histórica», porque no recuerdan un porcentaje de ocupación tan alto a principios del mes de diciembre y durante tantos días seguidos. Afirmaba que desde el pasado el día 2 y hasta el próximo domingo, 11 de diciembre, van a trabajar de manera ininterrumpida, atendiendo a diferentes turnos de visitantes. «Más que una Semana Santa», remarcó.

Ese será el consuelo para esta provincia, que no podrá irse de vacaciones, pero recibirá a muchos turistas, con el movimiento económico que ello supone.