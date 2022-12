El president de la Diputació de Castelló, José Martí, i la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, han signat un conveni a través del qual la institució provincial destinarà 130.000 euros a activitats culturals a la província de Castelló, així com l’extensió dels programes universitaris, la cooperació en accions educatives i acadèmiques i el desenvolupament d’accions juvenils i teatrals. En particular, les actuacions acordades es faran a través de l’Aula Mobilització del coneixement Enclau-UJI del Programa d’Extensió Universitària (PEU), la formació d’agents culturals del Seminari de Bones Pràctiques i el festival fotogràfic Imaginària.

Martí ha destacat la importància que ambdues institucions col·laboren i fixen «aliances estratègiques» per a treballar conjuntament en un procés de desenvolupament cultural del territori. «La Diputació renova aquest compromís amb l’UJI que farà possible la difusió, la valoració i la transferència del coneixement al servei de la cultura, de la qualitat de vida i del desenvolupament social», ha esmentat el president, que ha agraït a Alcón tota la labor que realitzen des de la universitat pública de Castelló. A més, ha valorat «l’afany per desenvolupar diferents programes de dinamització de serveis de la universitat, i vincular la universitat al territori».

Vertebració del territori

Alcón ha subratllat que el conveni «materialitza el compromís de la universitat i també de la Diputació per a fer de l’extensió universitària una eina essencial de vertebració del territori i convertir activitats culturals en agents de mobilització i dinamització social».

Alcón ha destacat que contribueixen «no sols a la projecció social i cultural de la universitat, sinó també a integrar el fet cultural com un dels eixos principals de desenvolupament local i estimular la formació i la creació cultural en tots els àmbits». De fet, la rectora de l’UJI ha recordat que l’acord inclou també la recerca.