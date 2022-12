Adiós a un clásico de Castellón: El tren ‘arrolla’ al Asador 7 de Julio

“Nos quedan meses, como mucho cuatro o cinco”

Con una inversión de 150 millones de euros, el tren que servirá para dar salida a las mercancías que llegan a PortCastelló significará también la muerte de uno los templos de la cocina en la provincia. «Nos quedan meses, como mucho cuatro o cinco. Estamos esperado a que se adjudique la obra para que nos digan exactamente cuándo van a entrar las máquinas, pero podría ser entre marzo y abril», señala Brioso que se emocionada cada vez que piensa en los momentos vividos. «Pierdo el asador pero me llevo un montón de amigos y amigas. Me faltan palabras para describir el aprecio que siento por la gente de Castellón», describe este empresario de origen extremeño pero afincado en València y que descarta abrir otro establecimiento en la ciudad. «Este local es irrepetible. Soy propietario de otros tres 7 de Julio, pero el de Castelló es la joya de la corona. No habrá otro», apunta.