La industria del aguinaldo de Castellón eleva los pedidos a niveles prepandemia

Las empresas de Castellón vinculadas a la fabricación y distribución de productos navideños trabajan a contrarreloj en su temporada alta por excelencia, con el optimismo de sumar más pedidos pese a una coyuntura económica delicada en la provincia. La demanda es superior a la del 2021 e incluso prepandemia, con pedidos nacionales y de exportación. El gasto medio en cajas gourmet ronda los 40 euros; y se eleva a 60 para clientes o proveedores VIP. Con una inflación que sitúa la cesta de la compra por las nubes, recibir este obsequio supone además de un detalle un alivio para el bolsillo.

Sube el queso y el coste del envase

Desde el portal de internet especializado en la distribución de cestas navideñas micesta.com, con sede en Castellón, su portavoz resalta: «La demanda ha subido, tenemos más pedidos, e incluso se ha notado que desde la pandemia se compra más este tipo de producto. Los precios son ligeramente superiores, entre un 5 y un 10%. Y es que se ha encarecido desde la leche, que repercute en el precio del queso; hasta el cartonaje, en los envases».

Que no falte el jamón y los ibéricos

Otra de las claves, según destacaron desde micesta.com, es la tendencia consolidada de «regalar menos cantidad y más calidad: gourmet y embutidos ibéricos no faltan».

En catálogos del sector de este año una cesta de productos que incluya jamón (de paletilla) cuesta mínimo 59 euros.

Anticipar pedidos para evitar problemas de transporte

El temor a una huelga de transporte y crisis de suministros en Navidad ha llevado este año a avanzar sobremanera los envíos. «Ya empezaron a llamar para pedidos a principios de octubre. Y muchos envíos se han adelantado y ya están en destino por miedo a que no llegara a tiempo el suministro. La mitad de cestas navideñas de este 2022 están listas y entregadas desde finales de noviembre. Se ha adelantado mucho», resaltó.

Los lotes gourmet van para empresas pero también familiares o amigos, con amplia oferta en El Corte Inglés (con cestas desde 10,99 al Baúl Jungla de 1.306,9 euros), Grupo Navarra, Tiendas Taula de cooperativas o en comercios de Castelló Ruta de Sabor, con productos autóctonos.

Artesanía exportadora y ferias navideñas

Benlloch, Catí o Atzeneta son cuna de turrones artesanos. José Manuel Agut, gerente y maestro de Turrones Agut (de Benlloch), incide: «Nos ha sorprendido los muchísimos pedidos de turrones para lotes navideños de empresas de este año, la mayoría pymes que nos encargan de 25 a 70. Nunca me habían pedido tantos. Doliéndome mucho he tenido que decir que no a encargos de mucha envergadura, al ser grandes cantidades». Su previsión es llegar a cifras del 2018, el mejor de la compañía. «Sería un éxito brutal. De partida la cifra de turrones será un 20% más que 2021», dijo. Sus exquisitices deleitarán paladares de la Comunitat, Galicia, Murcia, Barcelona,...e incluso Francia o Inglaterra.

El sabor praliné, el número 1 otra Navidad

Los top de Agut este 2022 son, por este orden: praliné, jijona y yema tostada. Sus puestos de venta ya están a punto: en Benlloch (fines de semana y festivos abierto solo de 10.00 a 14.00h); en Castelló (Santa Clara y avenida Rey don Jaime, hasta el 31 de diciembre, de 10.00 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 h.) y hoy en ferias de les Coves, Tírig, Cervera, Faura y Moncada.

Experiencia turística para extranjeros

En mente Agut tiene otro proyecto: «De marzo a junio, visitas guiadas a la fábrica para grupos de turismo internacional de 25 personas. Con cata, regalo, vídeo, recorrido y elaboración de producto en vivo».

En otro orden de cosas, sobre la previsión de obsequiar a empleados, desde el club de Recursos Humanos de Castellón señalaron la incertidumbre «dada la preocupación actual por los ERE».