Eloy Moreno y su nueva novela: "A veces la hipoteca dura más que la pareja"

El escritor castellonense Eloy Moreno se adentra en el mundo de la pareja -y en su ruptura- en su nueva novela, Cuando era divertido (Ediciones B), para describir la dificultad para aceptar el fin del amor. «Creo que es el libro que más se está regalando a los ex», bromea el escritor de Castellón de 46 años, que vivió el fenómeno de superventas con su primera obra (El bolígrafo de gel verde, 2010) y desde entonces ha vendido 1,2 millones de ejemplares con sus libros (El regalo, Invisible, Tierra, Diferente...).

--«Un relato sobre cómo asumir el final del amor». No le gusta decir mucho de sus novelas y aquí ya cuenta el final...

Aquí ya se sabe todo, es verdad (ríe) . La temática es un poco distinta y el título, Cuando era divertido, ya te lo dice todo, tampoco era cuestión de ocultar de qué iba.

--Advierte al lector de que la novela puede ser incómoda. ¿Ha sido incómodo escribirla?

Al final son historias reales, que he ido recopilando de conocidos, y creo que cualquiera que lea el libro se puede sentir identificado porque o ha estado dentro de una pareja o conoce a una que está así, eso no ha sido difícil. Quizás lo más complicado ha sido no saber nunca quién es quién en el libro, intentar que no se sepa si es él o ella cuando hablan porque los dos se llaman igual (Ale), y eso sí ha sido más difícil hacerlo.

--Esa es otra característica de la novela, que los dos protagonistas se llaman igual. ¿En su cabeza sabía cuándo hablaba uno u otra?

No, no... Yo intenté en cada uno de los capítulos cambiarlo y, objetivamente, no se puede saber quién es quién porque no hay ninguna pista que lo diga. Cada lector se imagina quién habla dependiendo de sus circunstancias personales y decide quién es ella y quién es él. Fuimos muy cuidadosos de no poner ningún adjetivo que acabase en «o» o en «a». Y, al final, el libro habla de una relación entre dos personas.

--En su primer libro el protagonista no tenía nombre y aquí los dos personajes tienen el mismo. ¿Le gusta ponérselo difícil al lector?

Aquí tenía un sentido porque no quería que nadie prejuzgase simplemente por el género que tiene el personaje que se va porque se enamora de una persona. No quería que se dijera que siempre es el chico o la chica. Prefería que nadie supiera quién es y que cada cual lo adapte a su historia personal. Y en todo el libro no se puede saber quién es quién. Yo tampoco.

--Dice que no es apto para todas las edades ni para todos los lectores. ¿No exagera?

Bueno, sobre todo porque como hay un libro mío que se lee en los colegios a partir de 12 años, pensé que igual ellos no entendían esa relación porque con 12 ó 13 años no han sufrido la rutina de una relación nunca, no les ha dado tiempo, y era posible que no entendieran la trama si se acercaban a ella.

--Comienza con una escena de sexo adolescente. ¿Es la primera vez que hay sexo en sus libros?

Pues así tan explícito, sí, porque mis otras historias no lo requerían y poner sexo por ponerlo no tenía mucho sentido. Pero aquí, hablando de parejas, tenía todo el sentido del mundo porque dentro de una relación cuenta el tema sexual y aparece más. Aunque más que el sexo es la falta de sexo lo que aparece en el libro (ríe).

--Plantea cuánto tiempo puede estar una pareja sin sexo. ¿Ha hecho el cálculo?

Pues una vez lo pregunté en las redes sociales y salió de todo: parejas que llevaban años o que ni siquiera dormían en la misma habitación, que así es más difícil aún; otros ponían al niño entre medias de los dos en la cama, o la televisión, y al final hay tantas respuestas como parejas.

--¿Por qué quería hablar del desamor?

En realidad se habla del desamor y del inicio de un nuevo amor, porque acaba uno pero empieza otro. Y hablas porque a tu alrededor ves a muchas parejas que llevan años enquistadas, desde fuera te preguntas cómo siguen juntos, sobre todo cuando discuten delante de ti, y no entiendes por qué no se separan. Y empecé a pensar en escribir una novela sobre eso, cuando se acaba el amor y la pareja se resiste a aceptarlo.

--¿Tanto cuesta aún hablar de esos sentimientos?

Mucho. De hecho, hay personas que conozco que se llevan bien pero siguen juntos por estar, por la rutina, por los hijos, por la hipoteca, que también une mucho y por muchos años. A veces la hipoteca dura más que la pareja. Y es un tema muy recurrente pero la gente no lo habla, nadie asume que está mal y que aguanta por aguantar, eso no lo dice nadie. Y pensé que había parejas que podían estar en ese momento y que una novela que hablara de ello podía generar interés. Y la verdad es que es la novela con la que más rápido estoy recibiendo más opiniones, contando la gente su propia historia.

--Por los comentarios en su muro de la red social Facebook, parece que su libro está ayudando a algunas parejas. Es casi un libro de autoayuda...

(ríe) La verdad es que muchos han pensado en ponerse las pilas por no acabar como los del libro.

--Se conocen las señales pero es más cómodo hacer que no las ves.

Sí, es mucho más cómodo, o pensar que es normal y que a todas las parejas les pasa eso, cuando no debería ser así. Yo pensé que podría ayudar a algunas parejas que están en ese punto a no llegar hasta ahí, y eso está pasando. Creo que es el libro que más se está regalando a los ex, para que entiendan lo que pasó, que es otra opción (ríe). También me ha llegado un comentario muy bonito de una joven de 16 años que decía que con el libro había entendido por qué sus padres se separaron.

--El libro se acompaña de una lista de canciones en Spotify.

Ya lo había hecho en otros libros. Me gusta compartir la música que escucho mientras escribo con los lectores que lo leen, muchas veces con referencia a lo que escribo.

--Del amor y el desamor se han escrito miles de novelas en todo el mundo. ¿Por qué habría que leer la suya?

Pues por gente que me ha escrito, es una novela que cuenta lo que pasa, que no idealiza nada, absolutamente nada. Esto es la realidad y es como es, y todos estamos ahí dentro. No es el típico romance donde todo es muy bonito y acaba con final feliz, esto es la realidad pura.

--¿La acogida está siendo buena, para un autor que vende tanto?

De momento la mejor de todas, la de mejor arranque de novela, la que más feedback está teniendo. No lo pensé, pero, claro, es que es un tema universal porque todo el mundo está en pareja o ha estado en algún momento.

--¿Qué le seguirá a esta novela?

De momento no lo he pensado porque estoy de promoción larga de varios meses, quizás hasta el verano, y no me planteo hacer nada. Lo bueno es que nunca sé lo que voy a escribir después y la editorial me da libertad para escribir un poco lo que quiera. Y no sé si será una novela juvenil o una más adulta. No hay problema.