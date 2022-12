La obra nueva residencial en Castellón recupera el ritmo y copa el 80% de visados

La construcción de obra nueva en Castellón que ha sufrido algunos meses de parón por los precios al alza de las materias primas parece haber cogido algo más de ritmo en las edificaciones residenciales para familias. En concreto, ocho de cada diez visados que se han concedido en este año corresponden a nuevas residencias, ya sean promociones de pisos o unifamiliares, y suponen un 10% más que en el mismo periodo de hace un año.

Así consta en las estadísticas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que recoge las autorizaciones concedidas por los colegios territoriales de arquitectos técnicos para el inicio de nuevas obras en la provincia, en el acumulado de los primeros ocho meses, de enero a agosto.

El siguiente uso más destacado es la superficie nueva a construir con fines de servicios comerciales --como pueden ser nuevos supermercado-- y almacenes; o bien naves destinadas a servicios de transporte. «De ampliaciones de azulejeras ya no se dan tanto. Ahora con el PGOU de Castelló quizás se incentiven más obras que había en estand by», valoró el el coordinador de la junta gestora de la patronal de la construcción provincial, APECC, David Ruiz .

Otro hecho que resulta curioso del informe del Ministerio y que queda reflejado es que a nivel general de Castellón las casas y pisos son ahora más grandes, con las superficies máximas de récord en los últimos cinco años.

«La promoción de unifamiliares en Castellón pertenece sobre todo a particulares»

Superficie media en el 2022

De este modo, ¿cómo son los pisos y casas que se están construyendo en este ejercicio en Castellón? Pues un rasgo distintivo es su amplitud y que tanto en uno como en otro caso la tipología responde a una mayor superficie y por tanto a un precio superior, al alcance de un determinado perfil de comprador con un mayor poder adquisitivo.

Este tipo de viviendas también responden a la necesidad de la etapa pospandemia en la que se ha priorizado por parte de los promotores la necesidad de espacios más amplios en los hogares.

TENDENCIA TRAS EL COVID El castellonense prefiere hacerse si puede unifamiliar o piso con terraza grande.

La oficina en casa. El fomento del teletrabajo ha llevado a necesitar pisos con más habitaciones.

Espacio multiuso: Según Apecc, a los dormitorios y el cuarto de tareas se añade habilitar un despacho.



En concreto, la superficie media en los ocho primeros meses de este 2022 en la provincia para una unifamiliar se sitúa en 228 m2, y si es en bloque, los 131 m2. A la vista de estos datos extraídos del organismo estatal, el portavoz de APECC reflexionó que actualmente «la promoción de viviendas unifamiliares en Castellón corresponde principalmente a particulares. Se da en zonas principalmente como Sensal, aunque ya no queda tanta superficie disponible. Y luego también en Lledó hay bastante construcción de unifamiliares, pero tampoco queda mucho suelo. Frente al hospital Vithas sí parece que hay una promoción de varias unifamiliares, unas 14, que están comercializando, por poner un ejemplo», citó.

«Los precios de las materias primas se estabilizan, pero no está previsto aún que vayan a bajar»

«Los constructores solo proyectan lo que la gente pide» Los pisos hoy en día tienen que tener terrazas amplias y la mínima son 12 m2 con lo cual solo con que se proyecte la vivienda con tres o cuatro habitaciones te vas a los 130 m2. Así reflexiona el portavoz de APECC sobre cómo «antes había quien compraba pisos de una habitación y luego se revalorizaba y lo vendía. Pero ahora la gente compra uno más grande y lo quiere ya para toda la vida». Así, un piso de 130 m2 es más caro que uno de 70, por lo que podrá optar un comprador de renta superior y no tanto un joven que se acaba de independizar, acabando sus estudios y con empleo precario.



Reformas en el centro

Lo que en opinión del portavoz de Apecc también está siendo un hecho destacado es la edificación de nuevas viviendas en Castellón, pero en solares situados entre medianeras, bien nuevas tras derruir la existente o reformando la antigua vivienda. Todo ello con el fin de destinarlo a residencia familiar.

De este modo, hay obras de este tipo en la calle Jorge Juan, en San Cristóbal, plaza Tetuán, Pintor Castell,...todas en la capital.

De forma paralela, el sector de la construcción continúa enfrentándose a otro caballo de batalla: el coste de la construcción al alza debido a la inflación que también afecta a las materias primas. Aunque en la opinión de Ruiz, parece que se haya tocado techo. «Tenemos algunos materiales como puede ser el hierro cuyo precio parece que se ha estabilizado un poco aunque luego está la energía. Hasta que la guerra de Ucrania no se solucione y se estabilicen las cosas, y siga el coste de la luz alto, la situación es incierta», declaró. A su parecer, de manera inminente, «creo que los precios de los materiales no van a bajar al menos ahora, aunque sí puede ser que hayan tocado techo. Se estabilizan pero no bajan», aclaró.

«Los costes de construir se van a complicar con el crédito más caro»

Una financiación más inaccesible no es una buena noticia para los empresarios de la construcción que piensan levantar una nueva promoción: ni para su propio crédito ni para avalar la rentabilidad de su posible operación al no tener muy claro si sus potenciales compradores tendrán acceso al crédito. Sin demanda solvente, no hay proyecto.

El portavoz de la Asociación Provincial de Empresario s de la Construcción de Castellón (Apecc), David Ruiz, criticó que «la subida de los tipos de interés es muy importante y está obligando a muchos promotores de la provincia a repensar muchos de sus proyectos en estos momentos».

El impacto del euríbor

Y es que un euríbor al 3% y con las entidades endureciendo todavía más las condiciones y el coste del crédito no propician que sea una situación para tirar cohetes.

«La demanda puede sufrir y mucho desde el punto de vista del comprador y veremos cómo acaba», declaró el portavoz de los constructores castellonenses, preocupado por la coyuntura actual y por la previsión nada halagüeña para los próximos meses.

«En primer lugar --incidió-- la demanda de compra de viviendas depende primero de que haya crédito. Si incluso hasta el Gobierno estatal ha decidido sacar un pacto con las entidades financieras para que las familias vulnerables puedan llegar a acuerdos para pagar las hipotecas --que están por las nubes al subir de golpe tanto los tipos--».

Negociar las hipotecas

En definitiva, Ruiz ahondó en que «si en el momento actual alguien está interesado en adquirir una vivienda y acude para ello en busca de financiación a una entidad bancaria, pues con la subida de créditos no es nada fácil . Y si le supera la cuantía de hipoteca el 40% de alguna manera no le van a dar el crédito». «Y eso va a suponer cierta restricción. Nos afecta en cuanto a la proyección de ventas. No es lo mismo un tipo a cero que al 3,5 o 4,5%. Pues es un margen tal alto que como ya está ocurriendo puede llegar a suponer subidas en la cuota hipotecaria mensual de entre 200 y 300 euros más y eso para una familia es un importante desembolso, dependiendo del nivel de ingresos», manifestó.

A su parecer, al final puede repercutir en acometer más obras destinadas a un cliente de más poder adquisitivo, y en aplazar otro tipo de proyectos. «Al promotor, además, los bancos también le pueden pedir más preventas que antes para financiarlo», indicó.