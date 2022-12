La cesta de la Navidad más cara de la historia: lo que más sube en Castellón

A dos semanas escasas de la celebración de Nochebuena y Navidad, el Mercat Central de Castelló está a rebosar pero con muy pocos pedidos por anticipado para los menús de estas fiestas tan señaladas. La demanda va al ralentí en unas Navidades con la cesta de la compra más cara de la historia --debido a la inflación acumulada que se une al repunte habitual en esta época del año--.

Los vendedores aseguran que se han producido subidas en ciertos productos de entre el 10 y el 30%, mientas que otros siguen estabilizados pero, avisan, eso sí, que de continuar con la tendencia actual, «la gran subida está por venir, pues todas las compras se van a concentrar a última hora», y por la ley de la oferta y la demanda se notará especialmente en las próximas dos semanas.

Pocas compras por adelantado

La preferencia por el producto fresco, la falta de planificación o del presupuesto, o la espera de la paga extra, pueden estar condicionando esa demanda más al ralentí, con pocas reservas aún.

El cordero o el marisco (nécoras, cigalas, gamba de lonja...), los quesos y las uvas se encuentran en la lista de los alimentos cuyo valor está subiendo más este año y se ha notado también un repunte de cara a la Navidad, según indican vendedores del sector alimentario, en la capital de la Plana, consultados por este rotativo sobre la coyuntura.

Productos en máximos desde el 2015

Un reciente informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya advertía de un encarecimiento a nivel nacional --en especial de la lombarda, la merluza, el pavo y la ternera-- e incrementos medios de precios del 5% interanual y de más del 40% si se compara con cuánto costaba llenar la bolsa de la compra para Navidad hace ocho años, en el 2015. «Más de un tercio de los productos de la cesta se encuentra en máximos históricos», señalaban desde la OCU.

Y para muestra un botón. Una clienta del Mercat Central, Julia Pradillo, salía ayer con el carro lleno pero sin compras de Navidad. «Todavía no, es para el fin de semana. He preguntado por precios y tengo pensado encargar algo la semana que viene. El cordero se va de las manos, totalmente, y piensan que cuanto más nos acerquemos al día 24, se encarecerá más. Si comemos, no nos calentamos, si nos calentamos, no comemos. Y el marisco también está fuera de lugar. Acabo de ver las cigalas a 60 euros, cuando el año pasado recuerdo comprarlas a 40».

El marisco, el más codiciado

Desde una veterana pescadería, su dueña Nuria Campos, valoró: «En dos semanas, bajar no bajarán los precios, pero algunos productos pueden aumentar hasta un 30%. La gamba pequeña está en 38 y se puede poner a 40, 48 o 52 euros. Y la de lonja, la gamba de Dénia, siempre sube. Ahora está a 80 o 90 euros el kilo y llega a 130, 180, se dispara. La Navidad del 2021 llegó a 180 euros».

"Es imposible llenar la cesta por el mismo precio del 2021"

Juan Carlos Insa, delegado de la Unión de Consumidores de España (UCE) en Castellón, valoró probable que, por la inflación, «los alimentos nos cuesten un 15% más que la Navidad pasada, si bien variará según el tipo de alimento, con diferencias importantes». «La percepción --añadió Insa-- es que todo está mucho más caro y es imposible llenar la misma cesta de la compra del 2021 por igual precio». Como consejo, además de los habituales para la campaña de Navidad, «este 2022 hay que apostar por productos de características similares pero de precio inferior. Al margen de la subida por las fechas, no se salva ninguno de la inflación». La solución, para Insa, pasa por «adquirir los más buscados con antelación, siempre que se puedan congelar. No tiene sentido comprar en el último momento a precios disparatados por el alza de la demanda».

Los testimonios del Mercat Central

Pescadería (Nuria Campos): «Se llevan langostino y calamar, y por unidades»

«De momento como hay género, muchos precios siguen igual. Pero no podemos prever si se mantendrá, si las barcas traerán o no mucho marisco. Habrá género que sí que subirá y pueden las nécoras o la cigala gorda, lo que puntualmente pueda faltar. La gamba y langostino si sube será poco o se mantendrá. Y el pescado, según la demanda. Por ahora lenguado, merluza y doradas han subido como mucho dos o tres euros. El pico de precio se dará dentro de dos semanas, justo encima de Navidad. Si hay género no subirá pero si no se disparará mucho. La gente tampoco se está anticipando. Alguien se lleva dos bogavantes y los congela de reserva, pero no son compras grandes. O viene a por langostino y calamar, pero por unidades, no por kilos como antes».

Carne y embutidos (Quique Sanz): «El cordero nunca ha estado tan caro como ahora»

«Está todo más caro. Ha subido todo. Lo que más ha subido es el cordero. Nunca lo he vendido tan caro como ahora. El precio depende de la parte. Habrá subido ya un 30%. Los clientes compran muchos pollos rellenos para Nochebuena, pero aún queda. Se va vendiendo de todo. Por el cordero preguntan mucho. La pierna está a 12,99 euros que está de oferta, la paletilla a 20 euros y las chuletas a 29. No sé si de aquí en adelante subirá más. La gente no se lo quiere comer congelado. El queso sí ha subido un par de euros. Ha subido todo y el que diga que no miente. Pollo y ternera creo que se estabilizarán. Pero cordero sí subirá más porque uno tiene solo dos paletillas y se piden mucho.

Frutería y verdulería (Fina Hernando): «La uva ya ha subido en una semana de 4,5 a 5 €»

«Cuando más se vende es para vísperas de Nochebuena y para Navidad. Para Nochevieja y Roscón la gente se suele ir más fuera. Las cerezas es lo que más se compra para Nochebuena, y también pitahayas, lichis en ramo que están muy buenas y la flor de lichi que es más económico, y también son típicas las fresas. De momento la subida de la fruta es muy a última hora porque no se puede acumular antes. La uva sí que ha elevado su precio. La semana pasada estaba a 4,50 euros y ahora está a 5 la rosetti (de racimos grandes y largos, con un color que va del blanco al amarillo y un sabor muy dulce). La variedad sin pepitas, que se pide cada vez más para Nochevieja, resulta más cara».