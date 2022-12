Bloqueo en extranjería en Castellón justo en el año en el que se han disparado las solicitudes de asilo y refugio.

Toma de huellas

Lorena Falciatore, de la asociación Vencas, corrobora la «odisea» para conseguir cita previa para sacar o renovar el número de identificación de extranjero (NIE). «Solo puede solicitarse online y nunca hay disponibles; pueden conseguirse, y con suerte, conectándose de madrugada".

La consecuencia, dice, es que "muchos extranjeros, de diferentes nacionalidades, por no tener cita pierden la oportunidad de ser contratados y han perdido la oferta. Esto está afectando a muchas personas que quieren trabajar en condiciones legales, cotizar a la Seguridad Social y pagar impuestos», manifiesta Falciatore, que lleva lleva 20 años en España.

No hay manera

En la misma línea, desde Un solo corazón corroboran que «es imposible conseguirla. Por más que acuden en persona, la Policía les remite a las páginas y no hay manera. Dicen que va por países, pero yo me pregunto ¿dónde van los que tienen tomas de huellas con riesgo de caducar plazos y sin tener citas?». «Centenares de personas lo están pasando mal por ello», añaden.

Foros de internet

Algunas personas, desesperadas, acuden a foros de internet para pedir ayuda. «Necesito cita para la toma de huellas en Castellón, llevo 2 semanas tratando de agarrar y no he podido coger alguna ¿truco?», comenta una ciudadana latinoamericana, que, a consulta de Mediterráneo, explicaba que «aún no consigo cita. Me meto a todas horas y me sale que no hay». "Me han dado la autorización y estoy de alta en la Seguridad Social, pero para hacer otras cosas me piden la tarjeta de residencia y al paso que está tardará mucho; es imposible tomar una cita", señalaba.

Un problema generalizado

Desde el colegio de abogados de Castellón también coinciden en destacar los múltiples problemas que está habiendo en el área y la imposibilidad para pedir cita previa para hacer trámites como sacarse la tarjeta para acceder a un trabajo, aunque señalan que es un problema general para toda España y no solo en Castellón.

Solicitudes permanentes

Además, este año se han multiplicado las solicitudes de protección internacional. Según datos del Ministerio del Interior, solo las solicitudes permanentes ascienden, hasta el 30 de noviembre, a 1.138 en la provincia de Castellón, el doble que el año pasado, en que llegaron a 504.

A ellas hay que sumar las 2.435 peticiones temporales recibidas hasta el 8 de diciembre. Este es un mecanismo que se activó el 10 de marzo, dirigido exclusivamente a desplazados por la guerra de Ucrania.

En el 'top 20'

Según datos del Ministerio del Interior, Castellón se sitúa ya entre las 20 provincias españolas con mayor volumen de peticiones en términos absolutos de asilo y refugio. En toda España este año se han presentado casi 100.000, la mayoría de ellas, en el propio territorio, siendo los ciudadanos latinoamericanos las que más las solicitan(principalmente venezolanos, colombianos y peruanos), aunque también marroquíes, afganos o senegaleses.

Este rotativo ha contactado con el Cuerpo Nacional de Policía, sin recibir respuesta.

Petición de regularización

Por otro lado, el Colectivo Obrim Fronteres recogerá este sábado firmas en Castellón para poder llegar a las 600.000 que se necesitan para poder llevar al Congreso de los Diputados el debate para conseguir la regularización extraordinaria de personas migrantes.