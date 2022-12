«Si no fuera por la gente que dona sangre, yo no estaría aquí ahora»

«A mí los donantes de sangre me han salvado la vida». A Mayte Picón le cambió la existencia cuando le diagnosticaron un mieloma múltiple hace seis años. «Es un tipo de cáncer en la médula ósea, en la sangre», explica. Picón cuenta su historia para visibilizar la importancia de las donaciones de sangre: «Si no fuera por la gente que dona, yo no estaría aquí».

Y es que durante el tratamiento del cáncer, añade, «estás recibiendo sangre cuando te faltan plaquetas, hierro... cuando se detecta esa necesidad». Por ello, Mayte Picón quiso participar en el homenaje a los donantes celebrado en Castelló: «Vengo a dar las gracias porque a mí me ha salvado la vida, porque además de los tratamientos, que suelen ser largos y duros, si no hubiese sido por la sangre que dona la gente no estaría aquí. También vengo a pedir a la ciudadanía que siga donando, yo soy un claro ejemplo de que la sangre es necesaria y fundamental». «Es algo que no cuesta dinero y salva vidas», concluye.

Testimonios

En el acto también participaron algunos donantes. Uno de ellos fue el exsenador y juez, Manuel Altava, donante habitual desde hace seis años. «Durante mucho tiempo pensé que no podía donar porque tuve hepatitis de pequeño, pero luego me interesé, pregunté y resultó que mi hepatitis no era un problema para la donación, era compatible», indica, invitando a la ciudadanía dar el paso. «Es importantísimo. Cada donación salva tres vidas. En la ciudad de Castellón somos más de 5.000 donantes, por lo que si hacemos dos donaciones al año, salvamos muchas vidas», comenta.

Un hilo rojo

Altava emplea una metáfora para dibujar el acto de solidaridad que supone la donación de sangre. «Ese hilo rojo que nos conecta con la máquina nos conecta luego con el paciente permitiendo que siga latiendo su vida. Ese hilo rojo de solidaridad une a donantes con pacientes para seguir salvando vidas». Por ello, pide a los castellonenses que «participemos de esa madeja». «En cualquier momento nosotros o nuestras familias lo puede necesitar», argumenta.

Solidaridad

Cada historia de las personas donantes tiene sus particularidades, pero a todas coinciden en la solidaridad y el altruismo. David Giner se convirtió en donante de sangre a los 18 años. «Venían a veces al instituto a informar, y yo siempre quería donar, pero por edad aún no podía, así que el día que cumplí 18 fui y doné por primera vez», señala.

«Desde entonces he sido bastante regular. He donado sangre, plaquetas, plasma...». Giner remarca al respecto que «pocos actos solidarios cuestan tan poco y son tan útiles». Y matiza: «Cuestan poco nuestra parte, luego hay que mantener un sistema sanitario público para que esto funcione, porque por mucho que donemos si luego no hay unas urgencias que te atiendan o alguien que detecte una leucemia no podremos hacer nada».

Otro testimonio es el de Casilda Salvador, que señala la importancia de las excursiones por la provincia. «Vinieron a la empresa donde trabajaba hace muchos años ya, donamos y seguí. Ahora llevo más de 20 años», cuenta. Llega al Palau acompañada de Trini Olaria: «Hay mucha gente que tiene miedo a las agujas, yo también. No se supera, pero hay que hacerlo, y todos los años en verano cuando suben a Vistabella vamos a donar. Es más grande la conciencia de ayudar que el miedo que puedas pasar».