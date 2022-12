Un toque original y exclusivo para conformar ambientes con personalidad propia, basados en la calidez y el encanto de otras épocas. Esa es la esencia que impregna cada rincón de Valls Vintage, un establecimiento dedicado a la venta de mobiliario y decoración que hace de la autenticidad su principal bandera.

Piezas de segunda mano

Regentado por Francisco Valls, este comercio está dedicado a la comercialización de muebles de los años 20, 50, 60 y 70 (épocas con un marcado carácter estilístico), seleccionados por su belleza particular y recuperadas para lucir como antaño, bien en su estado original o customizados. “La particularidad de mis piezas es que todas son de segunda mano. No hay nada nuevo en la tienda. Algunas piezas solo ha hecho falta limpiarlas, debido a su buen estado de conservación, mientras que otras han sido completamente tuneadas”, explica Valls, quien puntualiza también que “hay que saber distinguir entre la restauración de un mueble, que consiste en devolverlo a su estado original, y pintar un mueble, que no es lo mismo, por muy bien que quede”.

Procedencia internacional

La exclusividad de los muebles y objetos de Valls Vintage radica tanto en la época a la que pertenecen como a su procedencia, ya que todos han sido adquiridos “en rastros de toda España, compra segunda mano por internet y de Holanda”, apunta Valls, quien comenta que “viví varios años en Ámsterdam y todavía conservo la casa, motivo por el cual voy a menudo y, en cada visita, adquiero piezas que traigo aquí. Además, durante muchos años, he ido coleccionado cosas de los diferentes países que he visitado y alguna pieza está a la venta en la tienda”.

Belleza y trato personalizado

Todos los muebles de Valls Vintage, que se en encuentra en la calle Amadeo I, 38 de Castelló, son capaces de proporcionar a cualquier espacio un toque único y original. Esta cualidad queda de manifiesto en la misma tienda, que destaca por su atractiva estética. "Me alaga mucho que mucha gente que ha viajado y visto mundo dice de la tienda que es muy bonita de ver y que perfectamente podría estar en Londres, París, Ámsterdam...", comenta el propietario, que además destaca la variedad de objetos decorativos, como jarras, lamparas, estatuas, cuadros, cojines, etc., "todos muy originales y por precios desde solo 10 euros".

Asimismo, cabe destacar que Francisco Valls ofrece a sus clientes la máxima confianza y para ello "les explico de dónde, cómo y lo que he trabajado con el mueble, así saben exactamente los que están comprando. Se llevan piezas únicas a su casa y ese creo que es mi sello, ofrecer piezas únicas que ya no se fabrican".

Interiorismo

Cabe señalar que Francisco Valls, además de comercializar muebles exclusivos, es interiorista. "Mi socio y yo compramos pisos viejos y los reformamos. Hago mi magia y los vendemos. Todos mis interiores son cálidos y empleo mueble vintage. Creo espacios atemporales. No sigo las reglas de todo nuevo y todo de color blanco y el gris", afirma.

Contacto

Teléfono: 676 71 86 12

Dirección: Calle Amadeo I, 38, Castelló.

Redes: Facebook (Valls Vintage decoracion) e Instagram (vallsvintage)