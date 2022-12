Los 'collidors' retoman hoy la huelga y el sector avisa que peligra la campaña citrícola

Los collidors vuelven hoy a la huelga y la preocupación en el sector citrícola de Castellón es máxima. Después de que sindicatos y patronal rompieran la noche del miércoles y por segunda vez las negociaciones sobre el convenio colectivo, UGT y CCOO retoman esta mañana el paro indefinido al que están llamados entre 10.000 y 12.000 profesionales de la provincia.

Más allá de los motivos que han imposibilitado que las dos partes llegaran a un acuerdo (los sindicatos acusan al Comité de Gestión de Cítricos de querer desregular y dinamitar el sector, mientras la patronal guardia silencio), en las cooperativas y comercios privados de la provincia la reanudación del paro indefinido ha sentado como un jarro de agua fría. «Es una malísima noticia. Está claro que todo el mundo tiene derecho a hacer huelga, pero este paro puede suponer muchísimo daño al sector, sobre todo en Castellón, donde estamos en los últimos días de la temporada de la clemenules. Y en campaña, los días que se pierden ya no vuelven cuando estamos en fechas punta en recolección y venta. El impacto puede ser nefasto», coinciden en varias empresas y cooperativas.

El productor, el olvidado

Los exportadores no ocultan su preocupación y a los agricultores la huelga de collidors tampoco gusta nada. «No entendemos porqué el paro lo convocan en la Comunitat y no en Andalucía o Cataluña, cuando aquí estos trabajadores ya tienen el convenio más alto de todo el país», explican desde las asociaciones de Llauradors Independents de Nules y Vila-real.

Estas asociaciones van incluso más allá y denuncian que en las negociaciones por la mejora salarial de recolectores de cítricos no se encuentra representado el productor que es, a su juicio, el principal perjudicado. «Sea cual sea el acuerdo al que finalmente lleguen sindicatos y Comité de Gestión, al final el exportador lo repercutirá en el precio de compra a los productores», explican, al tiempo que piden a la patronal que no ceda «ante el chantaje de los sindicatos» y a los collidors «que no secunden una huelga que a la larga les puede dejar sin trabajo».

Los sindicatos, por su parte, desacreditan las opiniones de empresas y productores y defienden que la huelga es el único camino. «La pelota está en el tejado de la patronal. Nosotros estamos dispuestos a dialogar, pero no vamos a aceptar condiciones indecentes», sentencian desde UGT.