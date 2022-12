La Diputació de Castelló ha celebrat la gala d’entrega de diplomes dels nous adherits a la marca Castelló Ruta de Sabor que, en aquesta ocasió, han sigut 21 les entitats que entren a formar part d’aquesta gran família gastronòmica. En juny es van adherir unes altres 45 entitats, per la qual cosa, el total d’enguany és de 66 noves empreses que passen a formar part d’aquesta marca.

A més a més, l’acte també ha acollit l’entrega dels premis Tardor Gastronòmica i que han sigut: el primer per a Gastroadictos de Segorbe; el segon per a Casa Lola del Grau; i el tercer per a La Carrasca de Culla.

L’acte ha estat presidit pel president de la institució provincial, José Martí, qui ha refermat «la nostra aposta per la gastronomia local, per la qual cosa seguirem treballant de valent per fer dels nostres productes una atracció turística de gran nivell».

A més a més, Martí ha destacat que Castelló Ruta de Sabor és gastronomia i turisme, «però també és una ferramenta decisiva en la promoció i el suport al sector primari. Així, promocionem el nostre producte, el mercat i la restauració, però també donem suport a l’agricultura i la ramaderia».

Entitats adherides

l’acte també han assistit la diputada de Turisme, Virginia Martí, qui ha posat en relleu el gran increment d’entitats adherides en els últims anys i ha detallat que en el 2018 hi havia 201 entitats adherides i actualment ja són més del doble, en concret, 438.

A aquest respecte, la diputada provincial ha assenyalat que són xifres «immillorables que avalen els objectius que ens havíem marcat per consolidar, donar prestigi i donar difusió a la marca, i en uns anys on hem tingut una pandèmia, però que no hem deixat de treballar i les empreses no han deixat de creure en aquest projecte». Com a exemple d’aquest intens treball, Virginia Martí també ha esmenat el fet que tots els restaurants de Castelló amb estrella Michelin estan integrats en Castelló Ruta de Sabor i són ambaixadors de la marca a nivell nacional e internacional.

La diputada també ha destacat el Festival Gastronòmic que es va celebrar a Benicarló que va ser tot un èxit i que va ser la posada de llarg del projecte, «un projecte sòlid i que ens creiem”.

Per la seua part, el diputat de Desenvolupament Rural, Santi Pérez, ha posat en valor el treball de tots els membres de la marca Castelló Ruta de Sabor«per fer d’ambaixadors, visibilitzar els nostres productes perquè tothom conega millor el nostre producte».

Les entitats adherides són: