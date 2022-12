¿En qué fecha podría anunciar el Gobierno las esperadas ayudas a la cerámica?

Los empresarios del clúster cerámico recibieron la promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que habrá nuevas ayudas para sostener al sector cerámico de Castellón ante el fuerte golpe que genera la crisis del gas. Una promesa de fue formulada el 23 de noviembre, con motivo de una visita a Castellón, aunque a la hora de conocer el detalle de las medidas, la situación es muy similar a la del primer día: no se sabe cómo serán las ayudas prometidas, ni si estas serán suficientes para hacer frente a la situación financiera de las industrias.

En cuanto a los plazos, la ministra de Industria, Reyes Maroto, afirmó en una comparecencia en el Congreso de los Diputados a instancias del representante de Compromís, Joan Baldoví, que las novedades llegarán antes de Nochevieja.

Calendario ajustado

Fuentes de este ministerio señalan que la fórmula para dar a conocer las nuevas medidas será un Real Decreto Ley (RDL) a aprobar por el Consejo de Ministros, y que abarcará otras actuaciones relacionadas con los efectos de la guerra en Ucrania. «Esto supone que las ayudas se darán a conocer en las dos reuniones que quedan antes del fin del 2022», recalcan. A menos que haya una convocatoria extraordinaria del Ejecutivo, los únicos días posibles son el martes 20 o el martes 27 de diciembre.

Por otro lado, no parece probable que haya una línea específica para la industria cerámica, sino que, como en las convocatorias anteriores, el azulejo quedaría incluido dentro de las industrias gasintensivas, por lo que el dinero a destinar por el Gobierno tendría que repartirse. Hace dos semanas se publicó que la aportación sería de 3.000 millones de euros. En el caso de ser así, a la cerámica le correspondería solo una parte de este total.

Expectativas

Para los fabricantes de cerámica (Ascer), como las industrias del esmalte y las fritas del sector (Anffecc), el objetivo es conseguir que España se equipare a Italia a la hora de tener ayudas para su industria azulejera. El principal rival del Tile of Spain cuenta desde hace meses una serie de bonificaciones sobre el precio del gas, con lo que su actividad se ve menos afectada por el fuerte incremento en su cotización.

Desde Ascer han argumentado en diferentes ocasiones que el clúster castellonense nunca ha tenido que recurrir a ayudas públicas para poder subsistir. Incluso en momentos tan duros como el crack del ladrillo de la primera década de este siglo. En cambio, consideran que las circunstancias actuales, marcadas por movimientos especulativos y una guerra que no tiene que ver con actividad industrial, harían necesario tener ayudas coyunturales hasta que se aclare el panorama energético.

Otros planteamientos

El presidente de la patronal CEV Castellón, Luis Martí, señala que en el caso de que no haya ayudas, se deberá plantear una movilización en Madrid para redoblar la presión. "No hay fechas, ni acciones previstas, pero no descartamos nada", indicó, para añadir la voluntad de "contar con toda los agentes sociales en cualquier acción que adoptásemos".

Además, el grupo de Compromís en Les Corts ha propiciado que los presupuestos de la Generalitat incorporen una enmienda de 500.000 euros para «impulsar un programa de desarrollo de tecnología eléctrica en el ámbito de la cerámica», señaló el portavoz adjunto de la coalición, Vicent Marzà. La propuesta contó con el voto favorable de los tres grupos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem), con la abstención del PP y el voto en contra de Vox. A esto se une la reivindicación al Gobierno, en el Congreso y el Senado, para que se habiliten las ayudas al sector.

La situación del gas también está reflejada en el último informe regional que elabora el centro de estudios de BBVA. Revela que la valenciana es la comunidad autónoma que más gas consume, y por tanto más depende de esta fuente, al superar el 40% de todo el coste energético de la zona. Circunstancia que se debe, en buena medida, a la actividad de la industria cerámica de Castellón. El documento de BBVA Research también advierte de la necesidad de acelerar los fondos europeos para acelerar la inversión y modernización industrial.