'Vagabundo' es un perro de raza podenco cruzado, cuya historia es un ejemplo de supervivencia y sufrimiento. Susana Redó lo adoptó cuando estaba en un estado lamentable de desnutrición, con un disparo en la tripa y con una pata rota por varias partes. Lo tuvo merodeando por su casa durante unos días, con un miedo perceptible a los humanos. En ese tiempo, le dejó comida en la puerta a diario y cuando el animal veía que no había nadie cerca se acercaba sigilosamente con precaución para comer. Hasta que casi moribundo una tarde aceptó arrimarse ante la llamada de Susana. “Sentí una pena terrible. Lo cogí y lo llevé al veterinario. Las primeras impresiones no eran nada halagüeñas. La analítica revelaba una desnutrición severa y lismanía, que añadido a la herida de su barriga por un disparo, la sarna y una pata totalmente destrozada, no auguraban que pudiera sobrevivir. Pesaba sólo 4 kilos, ahora pesa 14 y está delgado", contaba la mujer que lo adoptó hace 16 años.

Susana no dudó en darle cobijo en su casa y compartió hogar con otro perro y un gato. Una transfusión de sangre (la de todos los canes es el del mismo tipo) de su ‘amigo’ contribuyó a salvarle la vida. Los tres animales convivieron juntos hasta que la ley de vida separó a los otros dos de 'Vagabundo'. Por su longevidad vio morir a dos mascotas en su hogar actual. La primera decisión fue amputarle la pata fracturada por varios sitios y que no tenía solución alguna. Y medicación y los mimos de Susana. 'Vagabundo', poco a poco, iba mostrando signos de recuperación. El veterinario, después de un minucioso examen, valoró que tenía cuatro años. Han pasado 16 desde entonces. Su edad biológica sería, extrapolando al ser humano, de unos 105 o 106 años. Ha batido récords de supervivencia canina y es un perro ‘Centenario’ y el más viejo, cuanto menos, de la provincia de Castellón, superando ampliamente, con sus 20 años, la media de existencia de un can. 'Vagabundo' sufre ahora los efectos de su edad y padece alzhéimer, apenas ve y está sordo, pero rezuma alegría y todavía corretea por el jardín con sus tres patitas. “Su vida es como la de un anciano, sufre artrosis, pero gracias a la medicación sigue vivo y feliz”, explica Susana, quien cuenta su historia con orgullo. “De momento está contento y mueve el rabito. Siempre ha sido un perro muy educado, pero desde hace dos años, se comporta como un cachorro. Los animales también sufren los efectos de la edad y el alzhéimer le ha afectado. Hasta hace dos años aún se perdía por el monte y regresaba con un conejo o una libre, fiel a su instinto cazador a pesar de su mutilación”, comenta su salvadora dueña. “Ahora se le ve muy viejecito. El veterinario me dice que 'Vagabundo' es un superviviente y es totalmente inusual en los perros. Es un caso único”, añade. 'Vagabundo' sigue correteando con sus tres patas, desafiando al depravado quiso acabar de forma cruel e inexplicable con su vida. La historia del perro más viejo de Castellón que sobrevivió al maltrato animal.