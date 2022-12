Castelló ha sigut punt de trobada del conjunt de territoris de l’àmbit lingüístic amb una gran mobilització i festa cultural entorn les Normes del 32 i la unitat de la llengua. La cita ha inclós una mostra de cultura popular en què participaren la Conlloga Muixeranga de Castelló, els dimonis de Botafocs i Parint Versos amb albades. La manifestació ha partit del carrer Cavallers fins al Recinte de Fires i Mercats, on ha tingut lloc l’acte polític i la part més festiva de la jornada: un gran espectacle musical amb més de deu artistes.

«Una llengua per guanyar» ha estat el lema triat per la plataforma Castelló per la Llengua l’any en què es compleix el 90 aniversari de les Normes de Castelló i el centenari del naixement de Joan Fuster, una figura cabdal del valencianisme cultural i polític. De fet, el lema sorgeix a partir de la cita de l’intel·lectual de Sueca: «La llengua no ens la regalarà ningú, l’haurem de guanyar dia a dia».

Música tradicional valenciana

«Aquesta reivindicació pren encara més sentit després de la publicació dels resultats de l’enquesta titulada Coneixement i ús social del valencià de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, on a grans trets veiem un increment en el coneixement del valencià en la població per l’educació, però una davallada en el seu ús social», ha esmentat Maria Nebot, portaveu de la plataforma. «Per guanyar la llengua nece-ssitem fer-la servir en el nostre dia a dia en tots els àmbits i, col·lectivament, crear espais d’oci en què el valencià siga vehicular», ha explicat la portaveu, partidària de reivindicar l’ús de l’idioma en manifestacions com la del dissabte.

El recinte Fires i Mercats ha acollit la cloenda de la jornada amb un acte polític en homenatge a les Normes de Castelló i la figura de Joan Fuster. Després de deu anys de retirada, Al Tall torna a l’escenari acompanyat de la Unió Musical del Grau. També ha estat Parint Versos, un projecte amb veu de dona per revalorar la música tradicional valenciana. La cita de Lola Bou i Manel Brancal i la trobada Borja Penalba, Mireia Vives, Feliu Ventura i David Fernandez ha ficat el to al concert amb sons de cantautors. JazzWoman i Auxili, que presentaren els últims treballs. L’orquestra castellonenca La Kinky Band va tancar la jornada.