El interés por anticipar la jubilación se dispara en Castellón por el alza de las pensiones

El 2023 empezará con una subida histórica de las pensiones. Las algo más de 135.000 personas que en Castellón viven de una paga de jubilación, viudedad o incapacidad van a cobrar un 8,5% más y eso, además de suponer un respiro para la economía de decenas de hogares de la provincia en un momento con precios de los alimentos desbocados, ya ha provocado que buena parte de los profesionales que rondan la edad de jubilación o prejubilación saquen la calculadora. ¿El objetivo? Averiguar si les conviene retirarse antes de que acabe al año y beneficiarse de esta manera de la revalorización.

Los teléfonos de los despachos de los graduados sociales, abogados o gestores administrativos de la provincia echan humo estos días. «Estamos recibiendo una avalancha de consultas de trabajadores que nos piden que les calculemos si les compensa retirarse antes del 31 de diciembre. Es una locura», describe Amparo Máñez Martínez, presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Castellón, quien añade que en la mayoría de los casos se trata de profesionales a los que les tocaba jubilarse a lo largo del año que viene. «A todos les hemos hecho la simulación de lo que van a percibir y en un altísimo porcentaje van a cobrar lo mismo si se jubilan ahora, y se benefician del alza del 8,5%, que si se retiran en julio, por poner un ejemplo, cuando les tocaba por edad», sentencia.

Aunque el grueso de quienes quieren adelantar su jubilación en Castellón tiene entre 63 y 65 años y están muy próximos a la edad de retiro legal (65 años cuando se alcanza una cotización de al menos 37 años y seis meses y 66 años y dos meses si no se cumple este requisito), por los despachos de los graduados sociales pasan también profesionales que aún no han cumplido los 63 y que ven en la revalorización de las pensiones una oportunidad de oro para prejubilarse ya. «Si compensa o no depende de la penalización y cada caso es diferente. No es lo mismo que la penalización sea del 7% a que esa merma en la paga ascienda al 15% o al 20%», explican en un despacho de abogados de Castelló, donde cuentan que la opción de anticipar el retiro es más atractiva para los trabajadores con derecho a una pensión alta.

Atasco en la Seguridad Social

El interés por jubilarse antes se ha multiplicado en Castellón y los graduados sociales explican que, además de atender solicitudes de información, están tramitando estos días unas gran cantidad de pensiones. «La Seguridad Social está colapsada, así que nosotros estamos gestionando las altas en el sistema», añade la presidenta del colegio oficial, que augura un aluvión de jubilaciones en las dos semanas que quedan de año.

Y ¿qué cobra un pensionista en la provincia? La paga media de los casi 87.000 jubilados asciende a 1.102 euros al mes (datos de este mismo diciembre), con lo que la subida del 8,5% que entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero elevará la pensión media a casi 1.200 euros. Casi 98 más.