Quién le iba a decir a Cynthia Blanco, una castellonense que acudió hace poco más de dos semanas a Perú, que su viaje iba a terminar en «pesadilla», atrapada en Arequipa, donde los piquetes «no están dejando salir de la ciudad por tierra, mar ni aire».

Cynthia realizó dos semanas de voluntariado en la zona de Cusco y ahora se disponía a disfrutar de vacaciones y conocer el país en autobús. «Doy por hecho que he perdido todos los hoteles y lo que había pagado por adelantado, pero ahora me encuentro con el problema de que no puedo salir del país», denuncia.

La joven castellonense, que viajaba sola, se encuentra angustiada en Arequipa, pues al margen de la incertidumbre con respecto a su futuro inmediato no puede contactar de ninguna forma con la embajada española: «No nos hacen ni caso. Por suerte he encontrado algún español más aquí y hemos hecho piña, nos ayudamos entre nosotros porque nadie se ha preocupado por nosotros».

El motivo de esta situación no es otro que el golpe de estado fallido del ya expresidente Castillo, que ha supuesto toda una convulsión en el país andino: «Ya han pasado cuatro presidentes en seis años, es un país políticamente muy convulso, pero no esperábamos esto. Ahora el gobierno actual ha prometido elecciones para 2023, pero a los piquetes no les parece suficiente, quieren que haya elecciones ya, como si se pudieran imprimir cuatro papeletas y cambiar al presidente de un día para otro», lamenta Cynthia.

La castellonense asegura que la pasada noche «hubo cuatro fallecidos en distintos disturbios del país», por lo que están temiendo por su integridad. «Por suerte ya hay militares por las calles, pero no es agradable encontrarte con grupos violentos que te impiden el paso, además han destrozado por completo el aeropuerto y aunque tenemos billetes para el domingo, no sabemos cuándo podremos volver a España porque otros ya han perdido sus vuelos por esta situación», explica

Cynthia destapa algunos momentos de tensión sufridos en primera persona: «Nos encerraron en un bar porque en la calle estaba pasando de todo y en ese momento no había ni militares». Tanto es así que ayer viernes la castellonense vivió un toque de queda: «A las ocho de la tarde ya nadie puede salir de casa».