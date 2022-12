La Diputación de Castellón aprobó este martes los presupuestos para el año 2023, que superan los 188,2 millones de euros. Son las últimas cuentas de la legislatura cuya presidencia ostenta el socialista José Martí en un gobierno en coalición con Compromís. El máximo dirigente provincial repasa las asignaturas pendientes a superar antes de que acabe un mandato marcado ahora por la inflación y antes por la pandemia.

Este martes el pleno aprobó los últimos presupuestos de la legislatura. ¿Cómo les ha afectado la inflación?

La inflación afecta a las personas, a las familias y a las instituciones. El gasto corriente se dispara y en la subida de la luz será uno de los ámbitos en que más lo notaremos. Nosotros y todos los municipios. Tenemos un contrato marco que desgraciadamente expiraba este año. Lo tenemos que renovar, sacarlo de nuevo a licitación; más de 120 municipios se han adherido y veremos cuantas empresas se presentan y qué precio nos ofrecen.

Las cuentas del 2023 han salido adelante con el voto en contra del PP. ¿Esperaba que se repitiera la abstención del año anterior?

Lo deseaba, pero no lo esperaba. Al ser el último casi por tradición se vota en contra. Son tradiciones políticas, a mi parecer, equivocadas. La ciudadanía valora más el consenso que el disenso. Y creo que los partidos nos obstinamos en disentir, cuando seria mejor asentir. Un presupuesto que es el mayor de la historia 188,2 millones de euros que se vuelca con los ayuntamientos, sobre todo con los pequeños y dinamiza la economía provincial, además de acudir a los fondos europeos y hacer una apuesta fuerte por la sostenibilidad era una inmejorable ocasión para asentir, pero se negaron incluso al diálogo. Creo que se equivocan, pero están en su derecho y tienen todo mi respeto.

¿En qué situación financiera se encuentra la institución?

Muy buena. No está endeudada y la suspensión de las reglas fiscales estos años ha permitido unos presupuestos expansivos que han posibilitado unas partidas importantísimas en gasto social y trasladar recursos a los ayuntamientos. Nunca ha llegado tanto dinero a los municipios como en esta legislatura.

Ya han avanzado que volverán a incorporar remanentes durante este ejercicio 2023 para suplementar partidas como la del fondo de cooperación municipal. ¿Cuándo se hará esta incorporación y de qué cuantía será?

Será a finales de marzo o principios de abril. Hasta que no se cierra la liquidación del presupuesto no se puede conocer la cifra.

"La supresión del fondo de cooperación endeudaría a muchos municipios"

El Partido Popular de Alicante, con Carlos Mazón al frente, ha llevado este fondo de cooperación a los tribunales. ¿Qué impacto tendría para la provincia de Castellón su supresión?

Calamitoso. El fondo es incondicionado y por tanto cree en la mayoría de edad de los municipios y en su capacidad de decisión. Cada ayuntamiento lo dedica a lo que considera más conveniente y sirve para atender a los gastos corrientes. No hay subvenciones para eso y la supresión del fondo endeudaría a muchos municipios de la provincia de Castellón.

Los grupos de la oposición en la Diputación Provincial le acusan pleno tras pleno de falta de liderazgo. ¿Ve suficiente su defensa de los intereses de la provincia frente a la Generalitat Valenciana o el Gobierno central?

No soy frentista, ni la Diputación es un contrapoder. Creo en la colaboración entre administraciones, más que en la confrontación. La ciudadanía espera realizaciones efectivas y no discrimina si lo ha hecho el ayuntamiento, la Diputación, la Generalitat o el Gobierno central. Seguramente siempre se puede hacer más y mejor en la defensa de los intereses de nuestra provincia, pero, por poner un ejemplo, ¿alguien puede achacar falta de liderazgo al presidente de la Diputación en la defensa del sector cerámico?

Primero la pandemia y ahora la guerra y la inflación. ¿Qué proyectos ha tenido que aparcar de su acción de gobierno?

Hemos estado muy a pie de calle y ante las pestes, las tempestades y ahora una guerra en Europa hemos estado con los municipios y hemos dado soluciones. Hubiéramos podido avanzar más en el tema de la concertación, en reformas internas de personal y en el desarrollo de competencias propias, pero continuaremos avanzando en la próxima legislatura (risas).

"Sin duda reeditaría el pacto de gobierno con nuestros socios de Compromís"

¿Qué prioridades se marca para abordar antes de que acabe la actual legislatura?

Me gustaría avanzar en el Consorcio Provincial del Agua y en la llegada de fondos europeos a los ayuntamientos. Algún paso en la buena dirección vamos a dar.

Las elecciones tendrán lugar en menos de seis meses y uno de los partidos judiciales en los que estará más reñido el resultado es el suyo, el de Lucena, donde en caso de que el PSPV no revalide el diputado le dejaría fuera de la Diputación. ¿Cómo ve la situación para que esto no ocurra?

No hay que bajar la guardia y vamos a trabajar, pero la situación la veo muy bien. Samuel Falomir, nuestro secretario general y alcalde de l’Alcora, está haciendo una magnífica gestión en su municipio y a buen seguro obtendrá unos magníficos resultados; en Lucena vamos a tener una buena candidatura, creo que vamos a conservar nuestros municipios. Soy optimista.

¿Reeditaría el pacto con sus socios de gobierno de Compromís?

Sin duda. El martes pasado en el pleno de aprobación de los presupuestos les daba públicamente las gracias. No somos del mismo partido y no estamos de acuerdo en todo, pero ha habido diálogo y una magnífica sintonía. No tendría ningún problema en seguir gobernando juntos.

"Por supuesto que aceptaría volver a ser presidente de la Diputación de Castellón"

¿Aceptará la propuesta que ha hecho pública en numerosas ocasiones el secretario general de la provincia de Castellón del PSPV, Samuel Falomir, de que usted repita como presidente de la Diputación de poder gobernar tras los comicios?

Por supuesto. Sería un honor para mí poder continuar al frente de la Diputación en representación de mi partido, el PSPV-PSOE. Soy un socialdemócrata de razón y de corazón. Pero no hay que quemar etapas. Primero hay que ganar las elecciones municipales, eso es lo importante, y después tener la confianza de mi partido. Iremos paso a paso.

¿Ve factible que Vox irrumpa en la Diputación de Castellón con los resultados que se obtengan en las próximas elecciones?

No me gustaría, pero es posible. Sobre todo en algún partido judicial de la zona más costera y más poblada. En los partidos judiciales del interior que solo se obtiene un diputado no creo que sea posible.

Usted mismo defendió la integración del Hospital Provincial en la red de la Conselleria de Sanitat. ¿Se han marcado fecha para que esto se materialice?

No. Todavía no hay fecha. La integración lleva tiempo y supone una pérdida de recursos económicos que se tendría que ver compensada de una u otra manera. Los derechos de los trabajadores, en todo caso, serían respetados.

Siguiendo con el calendario. ¿Cuándo expira el plazo para que esté plenamente operativo el nuevo instituto de investigación sanitaria?

No hay plazos. Es un largo camino y hemos empezado a transitarlo: constitución del comité científico externo con Ana Lluch a la cabeza, laboratorios de la unidad de terapias avanzadas en la Universitat Jaume I, trámites avanzados para la disponibilidad de espacios, creación de una plaza de gerente de la Fundación. Hay que trabajar y ganarse la designación y en eso estamos.

Dentro del acuerdo ‘Salvem la Ceràmica’ se plantearon movilizaciones si no llegaba más apoyo del Gobierno central al sector del azulejo este mes. ¿Cuál es la fecha límite para activar estas concentraciones?

La entrevista del presidente del gobierno con el sector, cosa poco habitual, y sus declaraciones posteriores nos da serias esperanzas de que antes de fin de año haya medidas de apoyo al sector. Somos optimistas y pensamos que no será necesaria la movilización.

Fondo de Cooperación, Castellón Avanza… ¿No teme que se perciba a la Diputación como una mera repartidora de fondos?

No. Hacemos muchas más cosas. Recaudar en nombre de muchos municipios, desarrollar asistencias técnicas, convenios marco, vehicular fondos de otras administraciones, mejorar vías de comunicación, caminos rurales y pistas, ofrecer servicios sociales a las familias, etc., etc.

Alcalde de un municipio como Suera, cuando accedió al cargo señaló a la despoblación como uno de sus caballos de batalla. ¿Está dando sus frutos?

Es una batalla que merece la pena lidiarla aunque no la ganemos. El tema ha calado en la sociedad y no avanzamos como nos gustaría, pero tampoco retrocedemos. Transversalmente la lucha contra la despoblación informa todas nuestras políticas. Y hay cifras que mueven a la esperanza.

"Espero que el Consorcio Provincial del Agua vea la luz durante el mandato actual"

Ha pedido en numerosas ocasiones que las diputaciones fuesen administraciones gestoras de los fondos europeos ‘Next Generation’. ¿Están llegando a los municipios?

No hemos logrado ser administración gestora, pero sí que van a llegar a los municipios. Ya tenemos solicitudes de eficiencia energética para colocar placas solares en unos sesenta municipios y el Perte del agua para la digitalización en otros tantos pueblos de nuestra provincia.

Entre las estrategias provinciales que impulsa está el Plan Director del Agua, en el que ya han dado los primeros pasos para crear un consorcio provincial único que gestione este recurso. ¿Verá la luz en esta legislatura?

Espero que sí. Los trámites jurídicos están muy adelantados y hemos tenido la reunión con los municipios para establecer la linea de actuación. No puede haber más siglas que las de "A-g-u-a".

No hay pleno sin intervención suya en la que haga presencia su faceta de profesor de filosofía. Qué frase o autor tendrá presente para afrontar la recta final

La frase de los clásicos: «Finis coronat opus». Un buen final corona una buena obra. Estos presupuestos son unos buenos presupuestos que coronan un buen trabajo a lo largo de la legislatura.