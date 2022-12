L’acord sobre els pressupostos del proper any signat pels dos partits que constitueixen l’equip de govern progressista de la Diputació de Castelló, Partit Socialista i Compromís, amb Ciutadans, contempla l’elaboració d’un estudi-avantprojecte per a conéixer el cost i la viabilitat d’una fase en el Bulevard de Benicàssim i un estudi o projecte per a la realització d’un jardí botànic a Orpesa.

En aquest entorn de la localitat orpesina es pretén realitzar en el futur un centre tecnològic que encaix en les línies estratègiques que desenvolupa la Diputació. Perquè la institució provincial escometa totes dues iniciatives haurà de rebre prèviament les corresponents sol·licituds dels ajuntaments de Benicàssim i Orpesa. Una vegada rebudes la Diputació tindrà un termini d’un mes per a emprendre totes dues actuacions. La Diputación de Castellón presenta una moción para blindar el Fondo de Cooperación Municipal Afanías L’acord també recull el compromís de realitzar millores en l’espai del complex de Penyeta Roja que la Diputació té cedit a l’associació Afanias. El president de la Diputació, José Martí, agraeix la voluntat d’acord del grup Ciutadans, amb el qual es posa de manifest que «una altra oposició és possible, una oposició constructiva i influent que desemboca en millores per a la ciutadania». En aquest sentit assenyala que «els comptes públics que hem elaborat són perfectament assumibles per tots els grups representats en el ple de la institució» perquè «estan fetes des del diàleg després de quasi quatre anys d’escolta activa tenint molt presentes els suggeriments, necessitats i punts de vista que ens transmeten des dels ajuntaments». La Diputación de Castellón invertirá 43 millones de su presupuesto del 2023 en obras Compromís El portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló, Ignasi Garcia, ha destacat que l’equip de govern «ha demostrat la seua capacitat de diàleg i consens durant aquesta legislatura tant en les assemblees amb els municipis en les diferents comarques, com amb les taules de reconstrucció quan va arribar la covid», recordant a més que va ser «la primera institució a posar-les en marxa». Garcia s’ha referit a més al fet que «hem obert els pressupostos a l’oposició sense renunciar a les polítiques valentes i al servei dels municipis de les nostres comarques». Ciutadans La portaveu de Ciutadans en la Diputació, Cristina Fernández, ha mostrat la seua satisfacció per l’acord aconseguit, que «respon a la voluntat de diàleg i consens que ha caracteritzat el treball del nostre grup durant tot el mandat». També ha posat en valor «la capacitat d’influir» de Ciutadans, «perquè es beneficie el conjunt de la ciutadania i, més concretament, els municipis de Benicàssim i Oropesa». La dirigent del partit taronja ha assenyalat, finalment, que «els acords aconseguits no són molt ambiciosos perquè en tractar-se de l’últim pressupost de la legislatura hem volgut anar al concret, a alguna cosa que no acabe resultant un brindis al sol i que es puga dur a terme abans de maig».