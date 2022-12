Guía de belenes de Castellón: singulares obras de ingenio, arte y fe

¿Eres partidario del árbol de Navidad, del Belén o de ambos? Los hogares de Castellón se adornan para vivir con más ilusión si cabe las fiestas navideñas pero, de puertas afuera, hay un sinfín de colectivos y particulares que con su generosidad brindan auténticas obras de arte, ingenio y fe en las que recrean el Nacimiento de Jesús y escenas previas con todo tipo de materiales y los hacen visitables al público en hospitales, iglesias, asilos o locales.

El próximo 5 de enero del 2023 se cumplirá el primer aniversario de la declaración del Belenismo como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial por el Ministerio de Cultura (aprobado definitivamente en junio). Su fin es salvaguardar el arte de crear estas construcciones efímeras, cultura popular y, al tiempo, «una tradición de religiosidad popular con origen en la Europa Medieval».

Las figuras y escenografías, cada vez con más material reciclado, regresan fuerte tras el covid, aunque los especialistas avisan que faltan más jóvenes que se impliquen para asegurar el relevo. Mediterráneo le ofrece esta guía de belenes singulares de Castellón (con Más información en: www.elperiodicomediterraneo.com).

Castelló: Hospital Provincial

El Hospital Provincial de Castellón instala uno de los belenes más antiguos de la provincia, sino el que más. Ramón Vázquez y Fernando Folch son voluntarios de la Consolación y se encargan actualmente del mantenimiento de este conjunto de 800 figuras muchas de las cuales datan de 1940, cuando se empieza a instalar.—auque pudo haber otros antes pues “a finales del siglo XIV es cuando empieza a funcionar el Hospital, conocido como de Trullols”.

En 1940 se instala un belén en el pabellón de niños recién inaugurado. En 1942, en la clínica militar, recibe el encargo del montaje la hermana de la Consolación Gabriela Monfort Prades, a la que ayudaban soldados convalecientes. Entre todos consiguieron accionar de manera manual el movimiento de las figuras para ilusionar a los niños ingresados. “Más adelante –relata Ramón—se da movimiento con materiales donados, como dos máquinas de coser, unas bielas motnadas sobre un chasis de madera, la rueda de una bicicleta, un sistema de cadenas de motos que ahora vamos sustituyendo por motores eléctricos reciclados que nos dan (de lavadoras, microondas), y hasta bombas de peceras. Todo aparato que pueda dar movimiento lo aprovechamos para nuestro querido Belén”.

En 1971 destinan al hospital a mosén Manuel Carceller, que colabora, y cuando en 1973 fallece la religiosa, el que sería “el capellán del belén”, coge el testigo. Ya más adelante, en 2015, toma el relevo el voluntariado de la Consolación, “con la inestimable ayuda del catequista-belenista Carlos Asensi Arnau. Se buscan en las cajas retirada todo tipo de figuras, se limpian y se acondicionan siguiendo un orden cronológico para volverlo aponer a disposición de todos los castellonenses.

Castelló: Asociación Belenista

Castelló cuenta con una Asociación Belenista de unos 37 asociados que este año cumple su 17º aniversario. En su sede de la calle Isabel Ferrer, 17, tras la pandemia, se pueden volver a visitar dos belenes tradicionales y una decena de dioramas (de 17.00 a 20.00 h. todos los días, hasta el 6 de enero). Francisco Tirado (71 años), presidente de la Asociación Belenistas de Castellón, cuenta que todos son aficionados. Suelen realizar cursos de iniciación y perfeccionamiento para montar belenes en abril y septiembre, con mucho éxito, pero luego «nadie se implica en la asociación. Falta tiempo y se necesita relevo generacional. Menos dos treintañeros, somos todos jubilados o a punto». En las creaciones usan corcho extruido, poliuretano, mortero impermeabilizante para el río y luces. En la escena de la Anunciación, el Ángel desaparece de día y sale de noche. En las cajas de dioramas, de 90x60x90, hay una más grande, de 1,5 x2 metros, donde llueve. Otro belén es de piezas de palillo (única, no seriadas) y otro de playmobil. Recuerda cómo, de pequeño, en su casa empleaban figuras de cacharrería y, «cada Navidad, comprábamos dos o tres nuevas. Aquí, en Castelló, solía vender Casa Roses, y al cerrar, creo que aún tienen en La Catalana».

Castelló: Carlos Asensi

Otro belén gigante en Castelló es el de la calle Pintor Goya, 15, que antaño se mostraba en la capilla de Benadresa, y es obra del belenista Carlos Asensi. Se puede visitar de lunes a sábado de 17.00 a 20.00 h.; y domingos y vísperas de festivos abre de 11.00 a 14.00 h.

La familia Alemany-Martí monta en el garaje de su casa un belén de 20 m2, con más de 300 figuras de 16 y 17 cm de altura; muchas con movimiento. Su dueña, Vicenta, lo abre al público previo aviso. Informa: Miquel À. Sánchez

Benicarló

El norte de Castellón cuenta con la Asociación Belenística del Maestrat, cuyos dioramas de Vinaròs son un clásico. En Benicarló, junto con la Comisión de Fiestas, inaugura hoy domingo a las 11.00 h. un pesebre en la capilla del Mucbe. El lunes 26 de diciembre, a las 16.30 horas, es la vuelta por los pesebres de la ciudad, con la Colla de Dolçainers, desde la plaza de la iglesia de Santa María. Se pueden visitar del 25 de diciembre al 8 de enero de 18.00 a 20.00 h, salvo los días 31 y 5. Informa: Javier Flores.

Peñíscola

En Peñíscola, el belén más emblemático se encuentra en el Baluarte del Príncipe, cerca del Bufador. La asociación de mujeres de la Virgen de Ermitana se encarga de vestir a las figuras, especialmente al niño Jesús, y decora con elaboraciones textiles. Durante el resto del año las figuras pueden contemplarse en el ermitorio de la Ermitana, en el punto más alto de la ciudadela. Ahora puede visitarse todo el día. En la Batería del Calvario, en una de las antiguas mazmorras, luce otro pesebre, moderno, con cientos de leds. Su acceso es libre. Informa Alba Boix.

Desde hace nueve años, Burriana cuenta con un belén que instala la cofradía de Sant Blai en la iglesia del patrón. Además de las escenas tradicionales de Jesús, María y José, incorpora elementos significativos y reconocibles de la ciudad como el campanar, la font del vi de las fiestas patronales o la fachada de la propia iglesia. Abre todos los días en horario de 17.00 a 19.00 h. excepto las jornadas del 31 de diciembre, 1, 5 y 6 de enero.

Hasta el 5 de enero se puede visitar en el CMC la Mercé de Burriana la exposición Universo Playmobil, que consta de casi 40.000 piezas, e incluye un clásico belén. Informa: Isabel Calpe.

Altura

Belenismo, etnología, artesanía, tradición… de todo ello se reúne en la localidad de Altura que de la mano de un artista voluntario como Juanvi López Ors, con la ayuda de algunos amiguetes y el respaldo del Ayuntamiento de la localidad, dedica una de sus calles, la del Portillo a escenas navideñas, montadas in situ y fabricadas en casa.

La alcaldesa de la villa, Rocío Ibáñez y el propio artista, con la compañía de otros miembros de la corporación, las camareras de la Virgen de Gracia y Representaciones Alturanas y una buena cantidad de público, han inaugurado esta noche el Belén que en esta edición ha ampliado el escenario hasta el cruce con la Calle Santa Bárbara.

La alcaldesa ha señalado que el Ayuntamiento ha prestado su apoyo a Juanvi López en su proyecto por su iniciativa totalmente desinteresada y también porque en los últimos tiempos está representando un motivo de atracción para numerosos visitantes.

De hecho, para esta edición, se ha instalado en la entrada a la población, una pancarta con el lema ‘Altura, Villa del Belén’ patrocinado por el Ayuntamiento.

En su intervención Juanvi López indicó que se trataba de un trabajo que realizaba con mucho cariño, “cuya aspiración estaba desde hace años soñando con hacer una cosa así, tan grande para que mi pueblo tuviera una Navidad, más alegre, más propia, creando un buen ambiente y abierta para que todos puedan visitarlo y si además atrae a visitantes pues mejor que mejor”.

La afición de Juanvi López con los belenes nació con el nacimiento de su hijo, hace 22 años: “Llevo haciendo belenes pequeños desde que nació mi hijo hace 21 años, pero siempre me han gustado los trabajos de manualidades y se me ocurrió hacer un Belén en casa que tuvo mucho éxito. Después, comencé a montar belenes en la Iglesia Primitiva, en el Salón Parroquial, pero de ver belenes de gran tamaño en otros sitios como el de Navajas, tan bonito, me tentó y un año en la Plaza Mayor hicimos un Belén viviente con la ayuda de diversos colectivos como bolilleras, amas de casa, representaciones alturanas… yo hice las figuras y poco a poco fue creciendo hasta llegar a este año”.

La mayor parte de las figuras están realizadas con poliespán, recortadas y pintadas. Esta circunstancia representa ciertos problemas por el viento. Juanvi recordaba que hace tres años, una racha de viento produjo un destrozo con las piezas que ya estaban montadas, “pero el hecho tuvo su lado bueno ya que muchos vecinos se volcaron conmigo y entre la familia, amigos y vecinos reconstruimos todo lo que se había dañado”.

El Belén de esta edición ocupa una superficie aproximada a los 300 metros cuadrados. Tiene multitud de escenas, tanto propiamente belenísticas como secundarias que obligan a una visita pormenorizada y minuciosa. Informa: Rafael Martín.

En Vila-real se puede visitar el belén tradicional de la sede de Acció Cultural del País Valencià, en la calle Solades, hasta el 6 de enero, de 11.00 a 14.00 h y de 15.00 a 17.30; y festivos de 11.00 a 14.00 h.

El belén de Diego Pérez en la Casa de l’Oli se compone de 1.600 personajes y 6.000 piezas Playmobil en tres dioramas, sobre 23 m2. Abre de 11.00 a 13.00 h. y de 18.00 a 20.00, hasta el 5 de enero. Domingos, lunes y festivos, cerrado.

Villahermosa

Desde el año 2016 la parroquia de La Natividad de Nuestra Señora de Villahermosa del Río disfruta y alardea de un espectacular belén, gracias a la donación hecha por dos hermanas descendientes del municipio: Evelia y Nati Adelantado. Una magnífica representación del Nacimiento de Jesucristo compuesta por casi un centenar de figuras (de entre 35-50 centímetros) que ya forman parte del patrimonio de esta iglesia del Alto Mijares. Los diferentes grupos de jóvenes de confirmación de la parroquia son los que año tras año se han encargado de su montaje. Sin embargo, ahora ante la ausencia de jóvenes confirmandos es un grupo de voluntarios junto a jóvenes ya confirmados y el párroco, los que se encargan de su montaje. Entre lo más destacado y peculiar, se pueden contemplar escenas en movimiento, como la del panadero, el herrero, la granjera con sus gallinas o un molino de viento. Sin embargo, no podemos olvidar que esta representación incluye lugares emblemáticos del municipio que convierten este escenario costumbrista en ‘marca local’ de Villahermosa. Gracias al alcorino Norman Ferrer que donó unas espectaculares y originales maquetas de la iglesia y de la ermita de San Antonio Abad, elaboradas por él mismo. Informa: Héctor Gozalbo.

Sin duda uno de los certámenes belenísticos mas arraigados de toda la Comunitat Valenciana y que este año llega a su 43 edición, se puede destacar como emblemático a un belenista muy especial como es Joaquín Rull Carnicer que pertenece a la Asociación Pas a Pas, formada por jóvenes con discapacidades funcionales que necesitan una educación especial y que se ha convertido en el que ha ganado mas veces en los últimos años el concurso, sorprendiendo a todos por su esfuerzo ya que cinco meses antes de la navidades ya empieza a prepararlo y lo mas importante que lo abre al público y a todos los colegios para que lo disfruten durante todas las Navidades.

El Concurso está promovido por el Colegio La Salle y su AMYPA de l'Alcora con la colaboración del ayuntamiento y la Caixa Rural alcorina. El jueves 22 de diciembre después que un jurado especializado visite todos los belenes presentados a concurso tendrá lugar a las 19.30 en los Salones Sociales de la Caixa Rural alcorina la Gala de Premios. También es muy emblemático el tradicional belén de la Parroquia alcorina realizado por Agustín Gozalbo y el que realizan en la Residencia de ancianos Madre Rosa Ojeda, así como sin duda el de los componentes del grupo Belencia (Manolita, Carmen y Filiberto) que este año no se ha realizado y que siempre ha sido de los mas visitados y admirados de la capital de l'Alcalatén. Informa: J. Nomdedeu.