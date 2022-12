El transporte sufre un caída del 30% en la actividad y reclama ampliar la ayuda al diésel

La incógnita sobre si a partir del 1 de enero se mantendrá o no la ayuda de 20 céntimos por litro de combustible está tensionando, y no poco, a las 1.100 empresas del transporte de Castellón. Cuando quedan apenas once días para que expire la bonificación, el Gobierno aún no se ha decidido si la elimina o la mantiene solo para los profesionales y las familias con las rentas más bajas, aunque los camioneros ya han hecho llegar al Ministerio la necesidad de prorrogar una subvención que consideran «vital» para el sector.

Carlos García, secretario general de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte (FVET), asegura que la bonificación, articulada en una primera fase entre el 1 de abril y el 30 de julio, y posteriormente llevada hasta el 31 de diciembre, ha «tenido un enorme impacto» en un sector ahogado por la escalada de precios en los surtidores y, en las últimas semanas, por la caída de la actividad. «El transporte lleva un par de meses malos. La crisis energética que atraviesa el azulejo nos afecta directamente como también lo hace la retracción del consumo», añade García que cuantifica el descenso de la actividad de las empresas en un 25 o un 30%. Mantener la bonificación es esencial para el transporte y los datos que manejan la FVET así lo corroboran: para un camión con una capacidad de 1.000 litros de gasóleo, la ayuda de 20 céntimos supone un ahorro de unos 200 euros por repostaje. «Lógicamente los números son más elevados si se trata de un vehículo que cubre trayectos internacionales, pero en cualquier caso estamos hablando de cantidades que son muy importantes para el sector» añade. «El carburante es una de las partidas más relevantes en nuestros costes y no saber si se nos va a mantener la bonificación crea inquietud en las empresas a la hora de confeccionar los presupuesto para el arranque de año», dice García. Diésel un 30% más caro Pese a que los precios del combustible han ido a la baja en las últimas semanas, los transportistas recuerdan que, descontando la ayuda del Gobierno que acaba el día 31, el combustible se ha incrementado un 30% respecto a diciembre del año pasado. «El gasóleo sigue alto y lo que es peor es que no sabemos el comportamiento de los próximos meses. Las expectativas no están nada claras y nadie se atreve a decir si el diésel subirá de precio o bajará», argumenta el secretario general de la FVET, que añade que los costes de otras partidas siguen al alza, como por ejemplo, la adquisición vehículos pesado. «Por eso la ayuda es tan importante, sobre todo para los autónomos o las empresas sin músculo financiero», apostilla. A la espera de conocer qué pasará (la ministra de Economía ha dejado entrever en los últimos días que la rebaja podría mantenerse para los profesionales), los transportistas reclaman consolidar en sus relaciones contractuales la cláusula de revisión del precio del diésel para repercutir las fluctuaciones en los clientes. «Todos tenemos que exigir que se cumpla la legalidad para no trabajar por debajo de costes», acaba.