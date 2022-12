Las autoescuelas de Castellón reclaman al Gobierno central que mantenga para este sector en el 2023 el descuento de los carburantes. El Gobierno central activó el 1 de abril de 2022 una ayuda genérica de 20 céntimos por litro de combustible a la hora de repostar en respuesta por el aumento de los precios del combustible causados por la guerra de Ucrania, que finalizará el 31 de diciembre del 2022. Los transportistas de Castellón ya han solicitado al Gobierno mantener las ayudas al transporte profesional y las autoescuelas solicitan el mismo trato.

Transporte profesional

El presidente de la asociación provincial, Fernando Alonso, señaló que estos 20 céntimos, a partir del 1 de enero se mantendrá solo en el sector relacionado con el transporte, es decir, camioneros, autobús, taxi, pero no han tenido en consideración a las autoescuelas. «Ahora mismo nos estamos poniendo en contacto a nivel nacional con los diferentes cargos políticos para decirles que nuestro trabajo va totalmente ligado con el uso del automóvil y que si nos desaparecen estos 20 céntimos a día de hoy no podemos repercutirlo en el cliente, porque tenemos un contrato firmado con unos precios; por tanto, repercutiría directamente en la empresa», señaló.

Más costes

El carburante representa un porcentaje muy elevado de la estructura de costes de las autoescuelas, a lo que se suma la necesidad de afrontar los altos precios de la energía y de los suministros.

No pueden repercutirlos

Las autoescuelas no pueden repercutir el alza en los alumnos actuales, ya que firman con ellos un contrato de enseñanza, que fija el precio de las clases prácticas sin posibilidad de alteración unilateral por la empresa. La asociación --que representa al 93% de la provincia--, engloba unas 65 autoescuelas. «Si contamos en familias, unas 200 dependen directamente de este trabajo», señala Alonso, quien advierte de que si no se toman medidas tendrán que trabajar en pérdidas o al final repercutirlo en el alumno en los nuevos contratos que se firmen. No obstante, señala que no querrían tener que subir precios, «porque el servicio que damos es necesario para la población» y en el actual contexto, comportaría que personas no pudieran sacarse el carnet de conducir.

«Pensamos que esta no es la solución; sino incluir a las autoescuelas en el sector del transporte profesional», concluyó.