Más de 8.000 autónomos de Castellón desconocen cuánto tendrán que cotizar en 2023

"No tengo ni idea de cómo funcionará el nuevo sistema, pero solo espero que no suponga ni más gastos ni más papeleo». A once días de que entre en vigor el nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de los autónomos, Marta Castell, profesional por cuenta propia del sector de la limpieza está hecha un mar de dudas. Y no es la única. «Hay muchísimos autoempleados que no lo tienen nada claro y la preocupación es máxima porque queda nada para que se apliquen los nuevos tramos», explica Juan Hernández, autónomo, secretario general del Gremio Provincial de Peluquerías, Esteticistas y Maquilladores (Gpemprocas) y vocal de la Cámara de Comercio de Castellón.

Una parte importante de los autoempleados se pregunta estos días si con el nuevo sistema subirá su cuota y dónde y cuándo deben comunicar sus rendimientos netos, y la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) estimó ayer que unos 8.500 autoempleados de Castellón (uno de cada cinco de los casi 42.000 profesionales por cuenta propia con los que cuenta la provincia) desconoce qué es la cotización por ingresos reales. Y eso que la reforma, una de las de mayor calado que ha sufrido el colectivo, fue aprobada el pasado agosto por el Gobierno y cuenta con el beneplácito de todas las organizaciones de autónomos. El problema, a juicio de las asociaciones, radica en la falta de información tanto del Ministerio de Seguridad Social como del de Hacienda y eso que el departamento que dirige José Luis Escrivá ha puesto en marcha en los últimos días una campaña masiva para informar del nuevo sistema de cotización. «A mí aún no me ha llegado nada», sentencia Castell, que no descarta acudir a una gestoría para que le aclare las dudas. La mayoría pagará menos El nuevo sistema es un completo desconocido para los autoempleados y eso que la mayoría del colectivo en Castellón pagará menos que ahora. Organizaciones como ATA o Upta estiman que algo más de 25.000 trabajadores por cuenta propia abonará una cuota inferior a los 294 euros al mes. Pese a que la reforma es positiva, hay profesionales que advierten que el nuevo sistema se traducirá en una mayor inflación. Juan Hernández, vocal de Otros Servicios de la Cámara, recuerda que la cuota «es un gasto propio del autónomo, no desgravable, y el problema es que para que un autoemplado societario pueda llegar a ganar lo mismo que su asalariado tiene que empezar diciéndole a Hacienda que ingresa casi 2.000 euros, con lo que pagará unos 600 euros mensuales de Seguridad Social. Y si tu a 2.000 le restan 600 te quedan 1.400, que es lo que viene a ganar de media un trabajador ». Hernández aventura que este nuevo sistema provocará que muchos comerciantes, peluqueros o propietarios de bares y restaurantes acaben pagando más. «Si los gastos aumentan, los establecimientos no van a tener más remedio que a subir precios», añade.