Malestar en las residencias de Castellón por las restricciones anticovid en Navidad

Las residencias de mayores mantendrán las restricciones contra el coronavirus durante esta Navidad, a pesar de las continuas reclamaciones de los centros y las familias por eliminar medidas que no se aplican en ningún otro ámbito social desde hace meses. La Conselleria de Sanitat defiende que, de momento, no hay cambios por lo que seguirá vigente la normativa actual, a pesar de diversas reuniones mantenidas con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en las últimas semanas para estudiar la situación y poder acometer relajaciones.

El conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, ha sostenido en diversas ocasiones que solo quitarán el reglamento cuando los expertos lo aconsejen, ya que se trata de directrices comunes a nivel estatal. Un punto en el que la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) difiere. "No hay ni motivos ni datos para cronificar las medidas restrictivas, mientras que hay otras comunidades donde ya se respira una mayor normalidad en las residencias", ha explicado el presidente de Aerte, José Marí Toro.

El covid se ha gripalizado y ya no es una amenaza como lo era antes, lo que no puede ser es que las residencias sean las únicas que mantienen medidas cuando siempre se aseguró desde el Consell que las restricciones no dudarían un día más de lo deseado", ha subrayado Toro.

La opinión de los familiares de los usuarios

De igual modo, desde la Coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias de la Comunitat Valenciana han asegurado estar totalmente en desacuerdo con el mantenimiento de las medidas anticovid dado que las autoridades prometieron eliminarlas cuando se inoculara la cuarta dosis en los centros de atención a personas mayores. "Sufrimos limitaciones en las visitas", ha denunciado.

Hay que resaltar que la segunda dosis de recuerdo se inoculó en las residencias hace ya varios meses.

Restricciones aún vigentes

Entre las limitaciones todavía vigentes está la exigencia de rellenar cuestionarios previos, los requisitos de las visitas, la reserva de habitaciones para aislamientos, que bloquea aproximadamente 400 plazas, pese al déficit existente, o la necesidad de estructurar la organización del centro conforme a una normativa, elaborada de acuerdo a la situación de hace meses.

"Es hora de eliminar las restricciones de manera definitiva, las personas que viven en residencias y el personal que trabaja en ellas deberían volver a la normalidad, y mas en estas fechas familiarmente tan señaladas. Si se pudo hacer en los centros de discapacidad y salud mental, también debería hacerse en los de mayores", reivindica el presidente de la asociación.