Atasco en la Seguridad Social de Castellón: casi la mitad de trabajadores y retrasos en cientos de expedientes

Los 101 trabajadores de la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Castellón se encuentran en una situación límite. Por sus manos pasan a diario cientos de expedientes de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, bajas de paternidad o solicitudes para cobrar ingreso mínimo vital (IMV), pero la falta de manos para tramitarlos provoca que cientos de ellos permanezcan varados. «Los profesionales estamos exhaustos tanto por la carga de trabajo a la que estamos haciendo frente como por la atención que recibe el ciudadano, que es prácticamente cero», explica Francisco Román, funcionario del INSS en Castelló y delegado de personal de CCOO.

El colapso que vive el INSS en la provincia tiene varios culpables pero el principal tiene que ver con la falta de personal. Solo la sede de la dirección provincial, ubicada en el número 6 de la avenida del Mar de Castelló, ha perdido el 45% de funcionarios en los últimos diez años, mientras que las ocho oficinas de Atención e Información (CAISS) con las que cuenta la provincia tienen solo con 49 trabajadores, un 30% menos que hace una década. Y en la Tesorería de General de la Seguridad Social, la situación es un calco: 99 empleados frente a los 173 que había en el 2012.

Los funcionarios no dan abasto y solo en la tramitación de incapacidades permanentes el tapón en la provincia afecta a más de 600 expedientes, casi el triple de lo que suele ser habitual. «En revisión de expedientes de incapacidad llevamos un año de retraso y el 23 de enero nos quedamos sin personal para tramitar jubilaciones, con lo que habrá que hacer una reestructuración», describe.

La falta de personal es un lastre como también lo es que el Ministerio aún no haya reestablecido la atención presencial al ciudadano que había antes de la pandemia. «Si uno quiere ser atendido tiene que ponerse en contacto vía telefónica o por internet con las oficinas de información y, si tiene suerte, le darán cita para dentro de unos meses porque también están colapsadas», denuncia el delegado de personal de CCOO.

Una atención deficitaria

La atención presencial es insuficiente y, como todo los trámites deben realizarse vía telemática, los trabajadores de las unidades de gestión de prestaciones pierden horas y horas en resolver incidencias de solicitudes mal formuladas, documentación incompleta o datos ilegibles. «Llenar un formulario on line para solicitar la pensión de jubilación no es tan sencillo, ya que el lenguaje administrativo no es comprensible para todo el mundo. De ahí que nos lleguen una cantidad de documentos que no están bien cumplimentados, con lo que tenemos que llamar al interesado y pedirle que nos vuelva a enviar los papeles... unos trámites que se solucionarían si los ciudadanos pudieran ser atendidos en tiempo y forma», argumenta.

La consecuencia de todo esto es que los guardias de seguridad se ven abocados, día sí y día también, a atender las dudas de quienes necesitan una prestación y a dar respuesta a preguntas para las que no están preparados. Y el colmo de tanto despropósito es que si cualquier persona quiere hacer una reclamación o presentar un escrito al registro no tiene más remedio que hacerlo en una mesa (sin silla) ubicada junto a la puerta principal de la delegación provincial del INSS. «Empleado y ciudadanos merecemos ser tratados con dignidad y, desde luego, este departamento de la administración no lo hace», añade Román.