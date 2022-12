Parecía imposible hace apenas unas semanas, pero finalmente la patronal de la cerámica, Ascer, y los sindicatos UGT y CCOO llegaron a un acuerdo para el convenio colectivo de un sector que da empleo directo a más de 16.000 personas. Las reuniones, interrumpidas en verano, se retomaron a mediados de diciembre, dando como resultado el esperado desbloqueo y una mejora en las condiciones salariales.

Los representantes de los sindicatos aprobaron entre sus bases el preacuerdo, y el pasado miércoles hizo lo mismo Ascer. El convenio, que solo tiene como vigencia el año 2022 -al igual que el del 2021- supone una mejora salarial del 4%.

Un pacto en medio de la crisis

A la hora de valorar esta firma, el responsables de Relaciones Laborales de Ascer, Germán Belbis, comentó que todas las partes de la negociación han sido capaces de hacer cesiones para llegar a un entendimiento. "Del mismo modo que los sindicatos han renunciado a una serie de reivindicaciones, nosotros hacemos un esfuerzo importante, que no alcanza a compensar íntegramente la evolución del IPC, pero que lo palía de manera sustancial", comentó. Las empresas deberán asumir este incremento del 4%, más el pago de los atrasos acumulados desde el 1 de enero, de ahí el esfuerzo mencionado por el representante de la patronal. Belbis indicó que los costes laborales aumentarán una media del 3,5%, "lo que supone incrementar la partida en las cuentas de resultados".

Teniendo en cuenta el último informe sobre el sector, que calcula el dinero para salarios en 784 millones de euros, el nuevo convenio aumentará la partida de sueldos en unos 27 millones, hasta alcanzar los 811.

Desde el sindicato UGT, Vicente Chiva afirmó que el aumento firmado "no es suficiente", ya que la inflación interanual se encuentra sobre el 6,8%, "pero a la vista de cómo está el tema y antes de acabar el año teníamos que hacer un acto de responsabilidad por todas las partes, porque los trabajadores no podían no tener un aumento salarial". El responsable de Hábitat de CCOO en Castellón, Jordi Riera, recordó que los empleados del sector "han tenido una pérdida de renta importante, por la inflación y la afectación de los ERTE", que reducen ingresos para los empleados, "pero nos llevaba al a necesidad de cerrar incrementos de sueldo que supusieran una parte de recuperación económica para trabajadores y sus familias".

Publicación en el DOGV

Una vez hecho el acuerdo y lograda la firma antes de que acabara el año, el siguiente paso para que el nuevo convenio esté plenamente vigente es su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). El documento del año pasado, señalaron las partes, vio la luz unos tres meses más tarde de la firma. Esto supone que el pago del 4% de sueldo atrasado desde enero se aplicaría en el segundo trimestre del 2023. Otro detalle a tener en cuenta tiene que ver con el plazo para abonar este dinero: se ha pactado que sea en un máximo de 90 días, por lo que el abono íntegro del dinero no quedará del todo normalizado hasta avanzada la primavera.

En todo caso, lo que sí se espera aplicar de manera inmediata es la subida del 4% en las próximas nóminas. Aunque no aparezca aún en el DOGV, las empresas saben que cuanto más tarden en aplicar la mejora, más retrasos acumularán.

Caída de la producción

Los representantes sindicales afirman que el convenio "produce una unidad necesaria" en el conjunto del sector azulejero, cuando queda una semana para que se aprueben las esperadas ayudas económicas del Gobierno. Unas medidas de las que la patronal afirma desconocer cómo serán. La firma "nos ayudará a elevar reivindicaciones y esperamos que parte de las ayudas lleguen de la forma más directa posible para los trabajadores", apuntó Riera. Mientras, la industria afronta unas navidades muy complicadas. Vicente Chiva detalló que estas fechas "son las peores del año en ventas, y en esta ocasión se va a parar la producción casi al 100%, a la espera de ver la arrancada a mitad de enero, y ver cómo empiezan a moverse las empresas". De la coyuntura adversa, lo que más le preocupa es la evolución del precio del gas, que afecta a la cerámica más que a cualquier otro sector de la economía nacional.