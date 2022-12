El jueves era un día típico de compras navideñas en el Corte Inglés de Castelló hasta que los niños de San Ildefonso cantaron el 05490, el Gordo de Navidad. Y la alegría se desbordó en la administración que regenta Noelia Díaz en el centro comercial. «He pegado un salto ahí y un chillido», señalaba Díaz, quien decía sentirse «muy contenta». «Tenía ganas de llorar, de reír y hasta me ha dado un tirón en una pierna», aseveraba.

Díaz ha repartido cuatro millones de euros del premio gordo, diez décimos. «He vendido todos los que me enviaron. No he devuelto ni uno», señaló.

Arquer de la Sort

Se muestra convencida de que el Arquer le ha dado suerte. «Le cambié el nombre a la administración y le puse l’Arquer de la Sort por eso, porque este es el Arquer de la Valltorta de Tírig, mi familia tiene raíces allí», explicaba. Su madre, Paquita, también se mostraba «contentísima». «Como un flan estoy. He venido en taxi para llegar a tiempo. Me ha llamado ella y me ha dicho: ‘mamá, ha salido el Gordo, que lo he vendido yo’. Estaba como loca, me he puesto a temblar», apuntaba la progenitora.

La segunda Navidad

Noelia lleva un año y medio como lotera, «desde abril del 2021. Es mi segunda Navidad y espero que este no sea el único premio, que sea uno detrás del otro», destacaba, pletórica.

«Me siento nerviosa perdida, estoy encantada de la vida. Estoy en una nube, llevo una cosa aquí dentro», apuntaba Noelia.

Cava encargado

Por la mañana, cuando se ha levantado ha sentido el gusanillo de que iba a repartir la fortuna, aunque admite que es algo normal, que, según se dice, «nos pasa a todos los loteros». Apuntaba que había tenido «un pálpito» y ha dicho a sus conocidos que dejaran la mañana libre «que hoy voy a dar un premio gordo». Reconocía que «tenía la ilusión de repartir algo; de hecho, me he maquillado que no lo hago nunca y tenía encargado el cava en el Club del Gourmet, pensando por lo menos que esté fresquita», agrega.

Brindis y camiseta

Y así, con la camiseta de haber repartido el primero puesta, ella y su compañera brindaban y exhibían el número agraciado. «Somos el combo perfecto», señalaba Cristina Hernández, quien apuntaba que llevaba trabajando en la oficina desde abril del 2021. «Como un parto», bromeaba, deseando la enhorabuena a los premiados. Aseguraban sentirse muy emocionadas por hacer feliz a mucha gente».

A lo largo del 2021, esta administración repartió 935.929 euros en premios.

Ambiente

Las responsables de la oficina rodeadas por una nube de micrófonos, cámaras y periodistas apenas podían dar crédito a lo ocurrido. A su alrededor, algunos clientes preguntaban acerca del número que había caído y si era el de los trabajadores de El Corte Inglés. Las responsables manifestaron su intención de cerrar durante el resto de la jornada.

Por su parte, los empleados del centro comercial continuaban en sus puestos, atendiendo a los clientes en una de las jornadas más fuertes de ventas del año. De tanto en tanto, alguno hacía comentarios del Gordo».