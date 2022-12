Ocho de cada 10 jóvenes de Castellón no saben nada de inglés

El 77,6% de los jóvenes de Castellón (88.783) no entiende nada de inglés. Un porcentaje que, en la Comunitat, se sitúa en el 73% y, además, solo el 12% lo habla bien. La juventud de la C. Valenciana está a la cabeza de las que peor nivel de este idioma tiene, según los últimos datos de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pese a algunos anglicismos como ‘Ok Boomer’ o ‘cringe’ con los que los jóvenes se refieren a sus padres con cierto desdén, la realidad es que la gran mayoría de ellos reconoce no saber nada de la lengua de Shakespeare o Billie Eilish.

Apenas hay ocho puntos de diferencia entre las personas de 40 a 59 años -el 81,5 % no entiende nada de inglés- y entre los jóvenes de menos de 20 (73,2%). La generación ‘zeta’ de los nacidos a finales de los 90 y principios de los 2000 se queda atrás en conocimientos con los ‘millenial’ de 20 a 39 años, que son los que mejor nivel de conocimientos tienen, aunque estos tampoco demuestran un dominio perfecto ni mucho menos: el 68% no entiende el idioma.

Entre esta generación la gran mayoría (70%) reconoce que no lee nada en inglés y solo dos de cada diez dice ser un buen lector. Los que lo escriben son todavía menos aunque se mueven en los mismos parámetros anteriores, y a la hora de hablar hay algunos más (110.449) que reconocen que se defienden con alguna dificultad, pero siete de cada diez dicen que no hablan nada.

Por comunidades y provincias

Por regiones, los valencianos se sitúan a la cabeza (73,2 %), junto a los gallegos (74 %) y País Vasco, Baleares y Cataluña, que superan el 70 por ciento. El dato más honroso de España pertenece a los jóvenes madrileños, y aún así más de la mitad (54 %) no entiende nada de inglés.

Por provincias, Alicante se agarra a la media de todo el territorio y 248.383 jóvenes reconocen que no entienden nada de inglés frente a los 90.511 que dicen que lo entienden con dificultad o bien. En Castelló el porcentaje sube ligeramente, un 77,6 % de sus jóvenes no sabe nada (83.783 en total). En la provincia de València hay 340.459 jóvenes que no entienden inglés y 130.000 que lo manejan bien o con dificultad.

El conocimiento de la lengua de Shakespeare en la C. Valenciana también tiene una implantación limitada, ya que cuatro de cada cinco valencianos no entiende nada de inglés. El 19,9 % lo entiende, pero solo el 14 % (es decir 690.000 personas de casi cinco millones) comprende bien el idioma.

Si nos fijamos en las personas que lo hablan, el porcentaje todavía más. Los que tienen un buen nivel son menos de seiscientos mil, a penas un doce por cien de la población. Es decir, que nueve de cada diez personas que residen en la Comunitat Valenciana no saben hablar nada de inglés.

El valenciano se estanca

La estadística también recopila datos por otras lenguas como son el valenciano, francés, árabe, alemán y rumano. En el caso del idioma cooficial de la Comunitat Valenciana, un 42 % de los jóvenes de menos de 20 años confiesa no hablarlo bien, y el porcentaje tampoco sube demasiado entre el colectivo de personas de 20 a 39 años.

En el caso de las personas de 40 a 59, más de lo mismo, un 57 % dice que lo habla bien, con lo cual un 43% no lo ejercita. Para las personas de más de 60 años la tasa se queda en el 48 %, es decir hay una cierta mejora en las siguientes generaciones.

Un 3,4% de los jóvenes menores de 20 años saben hablar árabe, mientras que un 3,3% asegura que hablan francés. Un 1,5% de los jóvenes de la Comunitat habla rumano, mientras que el alemán es el idioma de los alternativos con menor implantación, solo el 1%.