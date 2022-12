Testimonios de nuevos emprendedores: "Quería vivir en Almedíjar y creé mi propio empleo para conseguirlo"

Abrir un negocio nunca es fácil y en 2022 tampoco lo ha sido. Desde enero a noviembre de este año, 7.376 profesionales de Castellón se dieron de alta como autónomos. O dicho de una manera más gráfica: una media de 22 al día. Y aunque la estadística muestra que quienes han bajado la persiana son más numerosos que los que la han subido (7.430 frente a 7.376), la realidad es que, desde el punto de vista del emprendimiento el año que acaba ha sido más positivo que el 2021 y las aperturas de negocios han aumentado un 9% en la provincia. Ahí van tres ejemplos

Marcos Gijón

El sueño de Marcos Gijón siempre fue vivir y trabajar en Almedíjar, su localidad natal, así que para poder conseguirlo se ha inventado su propio empleo: una empresa dedicada al cultivo de una planta denominada lufta y con cuyo fruto fabrica esponjas vegetales.

Ingeniero agrícola, este joven de 31 años dejó su trabajo como investigador en València para emprender su primera aventura empresarial. Lo hizo el pasado mes de septiembre y, hasta la fecha, la experiencia no puede ser más positiva. Y eso que los comienzos normalmente son todo menos fáciles. «Siempre me han gustado los cambios y tenía claro que no quería vivir en otro lugar que no fuera Almedíjar. Así que después de darle algunas vueltas me lancé y puse en marcha Esveva», cuenta el empresario.

La empresa, que se alzó con el segundo premio del programa Move Up que impulsa el CEEI Castellón, supone una apuesta por una agricultura sostenible e integrada en el medio ambiente, recuperando bancales abandonados y dándoles vida de nuevo. «La lufta da un fruto que, cuando lo pelas, deja al descubierto un tejido fibroso con el que fabricamos esponjas vegetales tanto para higiene personal como para limpieza doméstica», describe Marcos Gijón.

Aunque Esveva tiene apenas tres meses de vida, a Marcos las cosas no le van nada mal. «Vamos poco a poco, pero ya hemos empezado a comercializar nuestros productos a través de internet. La idea es ir creciendo», explica este emprendedor quien destaca que con su proyecto ha querido poner en valor la ruralidad, el trabajo manual y el producto local y contribuir, de esta manera, hacia un cambio de modelo económico más sostenible e integrado.

Gemma Alabau

Gemma Alabau ha desafiado dos crisis: la de costes, que están asfixiando a empresas de todos los sectores económicos, y la del comercio de proximidad, que hace años que vive horas bajas por el alza de las compras on line y la competencia de las grandes superficies. Esta empresaria de Castelló, que hace 31 años ya abrió una empresa de comidas preparadas, es el alma mater de La Terreta, un establecimiento dedicado a la venta de productos de alimentación cien por cien de Castelló. «Hacía tiempo que tenía este proyecto en mente, así que he vuelto a lanzarme. Para emprender todos los momentos son buenos y todos son malos», reflexiona.

La Terreta abrió sus puertas al público a principios de este mismo mes, pero hacía tiempo que Gemma tenía el proyecto en la cabeza. «Siempre que iba a feria y compraba, por ejemplo, queso artesanal pensaba que si me gustaba no podría volver a adquirirlo. Así que pensé en un comercio que vendiera todo el año productos de calidad fabricados en la provincia», explica esta emprendedora, que pone en valor los alimentos made in Castellón. «En esta provincia hay muchísima gente, sobre todo en el interior, que está apostando por crear y fabrican unos productos buenísimos y tenemos que sentirnos orgullosos de ello».

Pese a su corta trayectoria, Gemma no puede estar más satisfecha de las primeras semanas de La Terreta. «La acogida sido excelente», explica al tiempo que lanza una reflexión. El consumidor tiene que apostar por el comercio de proximidad, ya que si nos dan la espalda vamos a convertirnos es una especie en extinción. Y las administraciones deben tener claro el papel que desempeñamos y cuidarnos más», defiende.

Almudena Mateo

Graduada en Comunicación Audiovisual y con tres másteres, Almudena Mateo ha trabajado en Madrid, Amsterdam y Edimburgo, pero desde el pasado mes de octubre es la gerente de Panta Rei Events, una plataforma de organización de eventos con sede en Castelló. «Llevaba años en proyectos de diseño de eventos, así que decidí dar el paso y crear una empresa que uniera conceptos como la comunicación, el marketing y lo audiovisual», cuenta esta madrileña de 31 años afincada en la capital de la Plana.

El proyecto de Almudena fue uno de los galardonados en la última convocatoria del programa Move Up y está enfocado a la organización de eventos corporativos multisensoriales. «Nuestra propuesta va mucho más allá de lo que es un evento tradicional, ya que a través de efectos visuales, olfativos... podemos trasmitir mucho más a la hora, por ejemplo, de presentar un producto o servicio», resume.

La propuesta de Panta Rei Events va dirigida fundamentalmente a empresas grandes. «Se trata de un tipo de evento que tiene un coste más alto que el tradicional, de ahí que nuestros clientes sean compañías de gran tamaño», dice Almudena, quien añade que también organizan eventos en metaverso (un mundo virtual al que nos conectamos utilizando una serie de dispositivos que nos harán pensar que realmente estamos dentro de él). «En España estos proyectos aún son incipientes, pero en Estados Unidos o Canadá sí son más comunes», añade.