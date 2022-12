La Diputació de Castelló impulsarà l’ocupació i l’emprenedoria amb els 5,4 milions consignats per a l’àrea de Promoció Econòmica al pressupost del 2023.

El president de la institució provincial, José Martí, i el diputat delegat del departament, Pau Ferrando, van desgranar aquest dimecres les línies estratègiques per al pròxim any en aquest àmbit amb un total de 5.386.746,32 euros. Martí va destacar que "un eix fonamental que persegueix l’àrea de Promoció Econòmica és el foment de la formació i l’ocupació de qualitat".

Fons europeus

Entre les línies presentades, s’ha ressaltat la incorporació del programa d’Oficina Acelera Pyme, actiu ja en els centres Cedes de les comarques del Nord, que compta amb un pressupost de 263.061,77 euros, per tal d’impulsar el procés d’incorporació de tecnologies digitals i innovadores per part de les pimes i persones emprenedores als municipis rurals de Castelló, així com el programa de formació en capacitats digitals, destinat per a dones específicament, amb un pressupost de 18.720 euros. "Ambdós programes són finançats pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a través dels fons Next Generation", va explicar Ferrando.

El president també va afegir que "l’objectiu d’aquesta Diputació és millorar la qualitat de vida de la gent i que millor que fer-ho que oferint oportunitats per a ampliar coneixements i destreses, i tindre unes bones condicions laborals. I això és el que pretén aquest pressupost amb tots els projectes inclosos".

Digitalització

A més a més, Martí va declarar que les oficines Acelera Pyme i el programa de digitalització busquen "incentivar l’ús dels programes informàtics, la digitalització i la tecnologia en les empreses, pimes i emprenedors".

Per la seua banda, Ferrando va fer valdre que el Pla d’Ocupació, amb 1,2 milions de pressupost, "continua sent una demanda de tots els municipis castellonencs, i es podrà sol·licitar a partir de la primavera per a escometre contractacions per un període de tres mesos en tasques d’oci i foment del turisme".

L’àrea mantindrà els convenis per a iniciatives com el forum d’ocupació Work Fòrum o l’Òrbita d’acceleració empresarial, així com el suport a joves emprenedors, amb 100.000 euros.