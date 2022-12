Només 300 de 2.800 joves de Castelló reben l’ajuda al lloguer

Només 301 joves de la província de Castelló disposen hui dia d’una resolució favorable de concessió de les ajudes del bo lloguer jove que gestiona la Conselleria d’Habitatge i es troben finançades pel Govern central.

Així es desprén amb les dades de la nova resolució publicada aquest dimarts al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la qual inclou el vistiplau a que 218 castellonencs reben al seu compte l’import de la subvenció. Una aportació que ascendeix fins a 250 euros mensuals durant un període de dos anys, és a dir, un total de 6.000 euros per tal de facilitar a l’emancipació d’aquest col·lectiu i l’accés a l’habitatge enfront de l’encariment dels arrendaments en tot el territori de la Comunitat Valenciana.

Un de cada deu

Aquest nou avanç en la tramitació continua sense resoldre l’endarreriment en la gestió de les peticions per part de l’administració autonòmica, ja que més 2.792 joves de Castelló, segons les últimes dades facilitades pel Consell, van demanar aquestes ajudes. D’aquests només el 10% compten amb la seua aprovació, mentre que la resta ha sigut exclosa per falta de documentació o, en la majoria dels casos, continua pendent d’una resposta des de la Conselleria d’Habitatge que encapçala Héctor Illueca.

Si s’observa el calendari, fins ara els tècnics han examinat i avaluat les sol·licituds presentades entre el 2 i el 13 de juny, les més pròximes a l’obertura del termini de peticions. I encara queden pendents de publicar la resposta a totes les registrades entre el 14 de juny i el 31 d’octubre, per a les que no hi ha cap estimació sobre la data en la que se’ls donarà eixida per part de la Generalitat.

De fet el procediment administratiu contempla que si transcorren sis mesos des que es presenta la petició sense haver rebut resposta, la mateixa queda desestimada per silenci administratiu. Una situació en la qual es troben ja les sol·licituds aportades al mes de juny i que possibilita que aquestes persones puguen ja presentar un recurs contra el Consell si així ho consideren o continuar esperant. Preguntada la directora general d’Emergència Habitacional, Pura Peris, va aclarir que «tot i que acabe el termini de resolució, l’administració té l’obligació de respondre».

Anunciades al 2021

Es dona la circumstància de que l’anunci d’aquestes ajudes es va produir per part del president del Govern, Pedro Sánchez, a l’octubre del 2021, amb la intenció de possar-les en marxa al gener del 2022. En canvi, la transferència de la seua gestió a les comunitats autònomes va fer que es dilatara encara més el calendari. Això si, territoris com Catalunya ja han resolt totes les peticions.