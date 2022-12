La patronal cerámica Ascer ha valorado el real decreto aprobado este miércoles por el Consejo de Ministros y que contempla 450 millones de ayudas directas para los sectores gasintensivos y 900 millones en créditos ICO. "Los fabricantes de azulejos y pavimentos cerámicos sólo podemos trasladar incertidumbre ante el texto del RDL 20/2022, de 27 de diciembre", publicado este miércoles en relación a las medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania.

"Las ayudas anunciadas no están definidas y el texto recoge que esto se producirá en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del RDL", explica la patronal que preside Vicente Nomdedeu. También insise en que las ayudas no serán solo para el azulejo, " si no que otros 24 CNAEs podrán beneficiarse de las ayudas una vez estén definidas".

Créditos ICO

Asimismo, y según la patronal, la financiación anunciada a través de la línea ICO-Ucrania tampoco está disponible. "Será necesario que en las próximas semanas se desarrolle la línea y se ponga a disposición de las empresas de esos 25 CNAEs. Desconocemos las condiciones", apunta.

"En conclusión, la situación hoy tras el anuncio de medidas es igual a la de ayer. Nada ha cambiado, seguimos sin ayudas en España mientras nuestros competidores en Alemania, Italia o Portugal sí las tienen. La competitividad de nuestras empresas queda comprometida. Será muy difícil sobrevivir sin las ayudas directas inmediatas sin tener que hacer ajustes en costes, plantillas e inversiones” ha manifestado Alberto Echavarría, secretario general de Ascer