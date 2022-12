Lista de espera en Castellón: Hasta 10 meses para una colonoscopia

Las listas de espera en la sanidad pública son uno de los principales problemas que tiene el sistema. Demoras para ser visitado por el médico de familia, por el especialista o para realizarse una prueba diagnóstica. La Conselleria de Sanitat solo publica información mensual sobre el retraso para someterse a una intervención quirúrgica, pero los pacientes que esperan la llamada del especialista o tienen que realizarse una resonancia o una colonoscopia desconocen el tiempo hasta ser atendidos.

De ahí que el Síndic de Greuges ya haya instado a la Conselleria de Sanitat a que permita al paciente acceder, con su SIP, a un registro individualizado de lista de espera de consultas externas y pruebas diagnósticas. Según ha podido saber Mediterráneo, la demora para una colonoscopia en el Hospital de la Plana de Vila-real llega a los 10 meses, una situación muy similar se da también en el General, donde ahora se están realizando las pruebas prescritas en mayo, lo que supone un retraso de siete meses, así como en el Comarcal de Vinaròs. Y eso que, en el caso del General, se están realizando colonoscopias también por las tardes para aliviar la demora.

Testimonio de una paciente

En la Plana, dado que los recursos resultan más limitados, se ha optado por aligerar los retrasos derivando a los pacientes que voluntariamente aceptan a un hospital privado de Burjassot. Igual mecanismo se sigue para las gastroscopias y ecocardios. «Por antecedentes familiares de cáncer de colon me realizan periódicamente colonoscopias de control. Me deberían haber citado antes de la pandemia, pero lo hicieron hace varias semanas y el especialista me dijo que tardarían en llamarme para la prueba, pero a los pocos días desde la Plana me llamaron y me ofrecieron la posibilidad de esperarme casi un año en la pública o derivarme a Burjassot y he aceptado, aunque suponga desplazarse bastantes kilómetros», señala una paciente de la Plana.

De todos modos, las colonoscopias urgentes, al igual que ocurre con las intervenciones quirúrgicas, no tienen lista de espera y se realizan de inmediato.

Cribado de cáncer de colon

Y es que después de que el Hospital Provincial de Castelló dejara de realizar todas las colonoscopias del cribado de cáncer de colon, suspendiendo durante cuatro meses este plan preventivo, Sanitat acordó en octubre que cada departamento de salud hiciera las pruebas diagnósticas de los pacientes de su área de salud con resultado positivo en el screeming, es decir, si se detecta sangre oculta en heces. El diagnóstico temprano de estas lesiones precancerosas y de cánceres en estadios precoces facilitan el tratamiento precoz y, en última instancia, la disminución de la mortalidad de la población por esta causa.

Este cáncer es el segundo grupo tumoral en causa de muerte después de pulmón en hombres y mama en mujeres.