La Universitat Jaume I de Castelló prioritzarà les actuacions per a millorar l’eficiència energètica del campus i l’adequació i millora d’espais i equipaments docents i d’investigació en el pla d’inversions pròpies del 2023 al 2026.

Així ho va explicar aquest dijous el vicerector d’Infraestructures i Sostenibilitat, Vicent Cervera, assenyalant que aquesta planificació "respon a un marc de prudència, i condicionat a la disponibilitat econòmica, que permeta desenvolupar les inversions necessàries per a avançar en la sostenibilitat del campus i per a la realització de les activitats de la universitat".

Quatre eixos

L’instrument de planificació de les actuacions necessàries per als pròxims quatre anys s’estructura en quatre eixos: adequació i millora d’instal·lacions docents; consolidació, adequació i millora d’infraestructures investigadores i d’innovació; sostenibilitat ambiental, millora de l’eficiència i estalvi energètic i, per últim, infraestructures i equipaments per a la millora de diversos serveis.

L’adequació i millora d’instal·lacions docents inclou una intervenció a la Facultat de Ciències Humanes i Socials arran del trasllat dels despatxos de Psicologia a la Facultat de Ciències de la Salut, a més de la remodelació i millora d’altres espais docents i de reparacions en instal·lacions esportives. El pressupost global d’aquest eix per fins al 2026 ascendeix a 1,3 milions d’euros.

Investigació

Per altra banda, la millora d’infraestructures investigadores i d’innovació, amb una inversió prevista de 3,3 milions d’euros, contempla la finalització de les obres de l’edifici d’investigació II, que en aquests moments es troben en execució, a més de la urbanització d’Espaitec per a disposar de més parcel·les, i el cofinançament d’obres cientificotecnològiques junt amb els fons Feder de la Unió Europea.

La sostenibilitat ambiental i millora de l’eficiència energètica és l’eix on es preveu un major esforç inversor, amb l’execució d’obres per valor de 4,1 milions d’euros. Aquesta línia del pla permetrà completar la millora de l’eficiència energètica dels edificis més antics del campus, que inclou la instal·lació o ampliació de parcs solars, així com l’estalvi del consum. En concret, s’actuarà a l’Escola de Tecnologia i Ciències Experimentals i a l’edifici de l’Escola de Doctorat i Consell Social. Per últim, també s’ha planificat una inversió de 2,1 milions d’euros per a la renovació d’equipament obsolet i espais de l’edifici d’Esports i Serveis Centrals, els locals de l’Àgora i l’edifici de Rectorat.

Altres projectes

A més d’aquestes actuacions, el Vicerectorat d’Infraestructures i Sostenibilitat va sostindre sobre l’estratègia que té identificats altres projectes d’interès, també emmarcats en les mateixes quatre línies previstes en el pla d’inversions pròpies, el desenvolupament dels quals estarà subjecte a la disponibilitat pressupostària dels pròxims anys.

Per al 2023, l’UJI comptarà amb un pressupost, com va recollir aquest diari, que ascendeix a 142.735.000 euros, fet que suposa un increment de 17,14 milions d’euros respecte la planificació per l’exercici 2022.