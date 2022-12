Una Nochevieja 'como las de antes’ en Castellón

Castellón está lista para celebrar una Nochevieja como las de antes, con tres notas predominantes: lleno en restaurantes y hoteles por las ganas de celebrar tras dos años de restricciones por el covid; menús más caros por el precio disparado de las materias primas; y mayor coexistencia del modelo de fiesta nocturna con el tardeo; así como un repunte de menús para llevar y reservas para comer en la hostelería, que refuerza plantillas un 30% para la ocasión.

Regreso por todo lo alto

El vicepresidente ejecutivo de Ashotur, Luis Martí, recalcó que «la demanda en alojamientos y restaurantes e muy alta. Hay muy buenas perspectivas para Nochevieja». Al respecto, coincidió en que en este paso hacia el 2023 «vuelven las cenas de gala de todo tipo y al tiempo en Castellón se registra mucha demanda de comida para llevar en los propios restaurantes, una tendencia al alza tras la pandemia».

Ocupación con locales al completo

Y si el cartel de completo cuelga en salones de restauración, ídem en alojamientos, «con una ocupación media del 80%», remarcó Martí, y con especial énfasis en lo que respecta a hoteles y casas rurales. Desde Altur-Hosbec coincidieron en que las fiestas de cotillón «se han vendido muy bien» y muchos hoteles se han llenado, «con valores más propios de la temporada alta». «Castellón, pese a la estacionalidad, consolida un 75% de ocupación para Nochevieja, como mínimo, pues gracias al buen tiempo, con la última hora se puede elevar la ocupación entre 2 y 5 puntos», añadieron. El presidente de la Asociación de Turismo Rural de Castellón (ATR), Joaquín Deusdad, concretó que esta Nochevieja 2022 las reservas son «de dos noches, al caer en fin de semana, frente a otros años que eran tres. Pero está todo bastante completo, sobre todo, con turismo de proximidad, de la propia Comunitat y de Tarragona».

¿Qué tiempo hará estos días?

Un clima moderado: Según Aemet, la probabilidad de lluvia hoy es nula; y para el día 1, algo nuboso. El mercurio en Castelló oscilará entre los 8 y los 20 ºC ; y en Morella, de 7 a 18 ºC.



Cenas para llevar en las carpas

Una tendencia que ha cobrado fuerza con la pandemia, según destacó Deusdad, «es que cada vez menos restaurantes organizan cenas de Nochevieja --salvo los alojamientos con turistas-- y se piden menús para llevar esa noche. En este 2022 ha ido a más y la gente se los lleva para cenar en las galas que organizan los ayuntamientos y tomar juntos las uvas en las carpas --como en Morella, Vilafranca,...--. Esos recintos abren ya para cenar, en lugar de empezar las 00.00 h».

«Lo que desborda ahora el trabajo en hostelería es la comida para llevar para despedir el año. En Nochevieja, en el Faixero, en Cinctorres, tengo 400 menús encargados. Muchos restaurantes están al completo para llevar. Es un cambio generacional», dijo.

¿Uvas, naranjas o golosinas?

Todo vale...Uvas, mandarinas o golosinas. Lo importante es que sean 12, para cumplir con la tradición de la Nochevieja. Quien elija los cítricos todavía tendrá este 31 de diciembre una oportunidad especial de adquirirlos, de 9.00 a 14.00 h. en la Fira de la Taronja de la plaza Fadrell de Castelló.



El tardeo prima la comida

Y es que la hostelería se adapta con cada vez más opciones: comida, cena, tardeo,...Como en Castelló, en locales como Rústico en la avenida Casalduch, Café 56 en rey Don Jaime, Giuliani’s centro,... O en Benicàssim, El Palasiet, cuyo gerente, Vicente Farnós, destacó el importante nivel de reservas en su restaurante a la hora de la comida «en Nochevieja y Año Nuevo, aún con plazas disponibles para disfrutar de las vistas y del buen tiempo que se espera». «Es una tónica similar al 2021, de casi completo», añadió Farnós.

Desde El Pairal de Castelló, Juan Zafra resaltó que las comidas se imponen por el creciente tardeo. «Lo tenemos completo, con mesas de grupos de amigos, de 12,14 o 15. La demanda de comidas ha aumentado de largo. Y han disminuido las cenas. En cuanto a las plantillas, se suele reforzar con los fijos un 30% más para esa fecha especial. El menú he tenido que subirlo un 10% por el coste de las materias primas, la energía, etc.», detalló. Según qué incluyen los menús (tipo de plato principal, copa, baile, etc.) se encuentran desde 30 euros para llevar; o in situ, de 50, 70 o 120 euros.

La torre del reloj lucirá renovada tras los contratiempos de esta semana

Juan Manuel Queral se encarga de supervisar el reloj de la Puerta del Sol de Castelló para que nada falle en la señalada noche del 31. Aunque estos últimos días han sido accidentados. Tuvo que solucionar in extremis el fallo de la centralita, pero ya le ha llegado otra; y, además, puso a punto la maquinaria antigua como plan B. «Llevo 25 años y mi padre anteriormente otros 30 y pico», relata. Más de medio siglo de tradición familiar, que se inició cuando su progenitor se puso a trabajar en la relojería Hernández. «En muchas ciudades es típico recibir el Año Nuevo en la Puerta del Sol, como en Madrid. Y si no hay, en la plaza Mayor», apuntó Queral. Lleva ya un par de semanas con ensayos. La estancia del antiguo reloj, conservado en una vitrina de madera, luce renovada, pintada, tras la restauración que acometió en 2021 la comunidad de propietarios de este edificio, antigua sede del Banco de Valencia. «El problema de los relojes antiguos es que, si se activan para funcionar, lo hacen 24 horas, 7 días a la semana, sin permitir el descanso vecinal», añadió. «Ahora el de la Puerta de Sol suena hasta las 00.15. De 21.00 a 00.00 sonarán villancicos a cada hora en punto, intercalando el de Noche de Paz y el de Campana sobre campana. Tras las doce campanadas, se oirá el repito, etc.», detalló.

Tras celebrar en la noche del 30 las preuvas, con una copita de cava y unas 15 personas, entre familia y amigos, hoy ya es el día clave. «Este 31 de diciembre de 2022 haré tardevieja y quiero ir por la noche a la Puerta del Sol. A ver si tras el covid la gente se anima más a participar. Con la fiesta a pie de calle a veces el volumen no es suficiente», agregó.