2023 en Castellón: Un año marcado por la política con las elecciones y la incertidumbre de la economía

Salvo que de pronto todo cambie y este 2023 venga con un pan debajo del brazo, la crisis de costes, que no amaina por ahora de forma sensible, va a marcar a la baja en todos los sentidos un ejercicio en el que las acciones de gobierno están condicionadas por una triple cita electoral impregnada de incertidumbre por cuál será el bloque -izquierdas o derechas- que logre llevarse el gato al agua. La sociedad civil de Castellón vivirá al albúr de lo que los distintos partidos que forman ejecutivos como el estatal, el autonómico, el provincial en la Diputación, y no pocos municipales estimen que les pueden aportar más rédito en unos comicios muy reñidos entre bloques.

Las encuestas publicadas hasta ahora hablan de empate técnico entre izquierdas -socialistas, Compromís y Podem- y derechas -un PP que absorbería a Ciudadanos y Vox-, sin que, salvo sorpresa mayúscula, ni PSOE ni populares tengan opciones de alzarse con una mayoría suficiente para gobernar en solitario. La última palabra la tendrá el electorado. Con el relevante e incierto asunto de las urnas como telón de fondo, la economía real castellonense sufre la escalada de la inflación sin expectativas de mejora inmediata. Una de las principales preocupaciones se centra en el motor del riqueza y empleo en la provincia. El azulejo vive inmerso en un proceso de presentación de Expedientes de Regulación de Empleo Temporal, los ERTE, que amenazan con convertirse en despidos directos si nada cambia de manera radical. Un sector que clama por tener ayudas directas suficientes. Tras varias semanas de espera, los 450 millones repartidos entre varios sectores se han acogido con poco entusiasmo. Estas industrias son el alimento para buena parte del empleo de mejor calidad dentro del mercado laboral provincial y su deterioro tendría consecuencias difíciles de medir ahora para el conjunto de la economía, pero en ningún caso buenas. Mientras, los costes de la energía y de todos los suministros en general, castigan a todas y cada una de las actividades, desde el comercio hasta la construcción, pasando por la sufrida agricultura, y también el turismo y la hostelería, a los que los efectos de la guerra desatada por la invasión de Rusia en Ucrania no han dado tregua para recuperarse de las cuantiosas pérdidas causadas por la pandemia del coronavirus, que tantas vidas ha costado y aún siega. Como la vida sigue, pese a todas las dificultades, en el capítulo de las potenciales buenas noticias está el ritmo que logra mantener PortCastelló, epicentro de la actividad logística provincial. Por fin, el inicio de las obras del acceso sur ferroviario parecen al alcance de la mano. El proyecto ha de arrancar en este ejercicio para convertirse en un espaldarazo clave para la transformación de la infraestructura. Mientras, el ciudadano ya ha visto caer su poder adquisitivo, con precios que suben y suben y sueldos que lo hacen menos o no se incrementan en absoluto. Menos dinero en los bolsillos de los castellonenses es un factor que alimenta el fantasma de la caída del consumo que, al final, es el que permite a las empresas continuar adelante y crear, o al menos mantener, el empleo. La serpiente que se muerde la cola. Mercado laboral: El empleo se enfriará y habrá actividades sin profesionales Desde el punto de vista del empleo, el 2022 será recordado como el año en el que entró en vigor la modificación de la reforma laboral. La contratación indefinida, que hasta principios de año era minoritaria en Castellón, ha alcanzado en los últimos meses cuotas nunca vistas, como también lo ha hecho el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. En la provincia ya son 255.191 (datos al cierre del mes de noviembre), 3.200 más que un año antes. Y con el desempleo ha sucedido más de lo mismo: la tasa de paro se sitúa en el 11,8%, casi un punto menos que a finales del 2021 y por debajo de la media de la Comunitat. La crisis energética no ha impedido que el mercado laboral siga carburando, aunque hay datos que empañan tanto optimismo. Y el más importante es la caída del empleo industrial, el sector que ofrece los puestos de trabajo más estables y con mejores salarios. Para este año, al menos durante los seis primeros meses, nada indica que la situación irá a mejor. El Banco de España anticipa una reducción de empleo, aunque habrá actividades que seguirán teniendo los mismos problemas para encontrar mano de obra. Azulejo: El año más difícil para el sector, que no ve nada claras las nuevas ayudas del Gobierno La patronal cerámica, Ascer, calcula que las pérdidas del sector en el 2022 acabarán ascendiendo a unos 1.000 millones de euros. Con este precedente, el nuevo año no parece que aporte mejoras inmediatas, ya que la tesorería de las empresas se encuentra gravemente afectada, y la coyuntura internacional, con la guerra de Ucrania y la recesión en varios países claves en sus exportaciones, tardará en tiempo en experimentar una mejora. Por fin el Gobierno anunció el nuevo paquete de ayudas, que las patronales del clúster han acogido con una enorme frialdad. Habrá ayudas directas de 450 millones de euros, pero repartidas con numerosos sectores industriales, y aún se desconoce cómo se articularán. La ministra de Industria, Reyes Maroto, pidió un margen de confianza en las medidas, pero el azulejo recuerda que llegan con un año de retraso respecto a competidores como Italia. Con todo, lo peor es el impacto en el empleo. Se teme una nueva cascada de ERTE y más paro. Otros retos para el nuevo año son el regreso de Cevisama y la necesidad de desbloquear el conflicto con Argelia, que con más de seis meses de duración ya es toda una sangría para los segmentos de los esmaltes y la maquinaria. Comercio: Resistir a la inflación para no bajar la persiana definitivamente La capacidad de resistir al impacto de la inflación y el alza de costes marcará el devenir del sector comercial de la provincia y, en especial, de los establecimientos más pequeños, los cuales resultan los más afectados por la situación actual y muchos se encuentran al límite. La campaña de Navidad y las rebajas definirán en parte la senda que se seguirá en el arranque del 2023. Las expectativas de los comerciantes pasan por que constituyan un importante alivio al haber constatado que, desde que el Black Friday abrió la época con más actividad del año, no se ha registrado un descenso notable en el consumo a pesar del contexto socioeconómico que se está viviendo. Eso sí, el temor a que esto ocurra en meses posteriores, sobre todo a partir de febrero, está sobre la mesa. La principal problemática se centra en las dificultades para repercutir los sobrecostes que soportan los propietarios de los negocios a los clientes, cuestión que de no corregirse podría llevar a que, en el peor de los casos, se cumpla o incluso se supere el pronóstico del cierre del 20% del tejido comercial, que reclama también más apoyo institucional.Informa I. Checa Construcción: El incremento de los tipos de interés determinará el ritmo del mercado inmobiliario El año que comienza trae cambios en el mercado de la vivienda de Castellón. Tras meses con las operaciones de compraventa y precios hacia arriba, el ritmo se frena. Y la clave hay que buscarla en las últimas decisiones que ha tomado el Banco Central Europeo (BCE) para contener la inflación y que se han traducido en un alza del euríbor. El indicador al que están ligadas la inmensa mayoría de hipotecas a tipo variable en España ha superado ya la barrera del 3%, su nivel más alto desde diciembre de 2008 y, lógicamente, esta subida tendrá un impacto, y no pequeño en las transacciones de viviendas. Los expertos (todos) dan por sentado que en 2023 se producirá una caída del volumen de las hipotecas para compra de vivienda y eso se traducirá en un estancamiento o, en el peor de los casos, una reducción del número de compraventas. Lo que también parece que se estancará es el ciclo alcista de los precios (el coste medio de la vivienda se sitúa en la provincia en 100.534 euros, el más alto en una década) y todo apunta a que el mercado entrará en un periodo de estabilización. De lado de la construcción, las promotoras esperan a que la situación de incertidumbre escampe para volver a reactivar las obras. Turismo: Consolidación de la remontada, con la mirada puesta en los precios El año 2022 comenzó con la traca final de la pandemia, a la que siguió el levantamiento de la mayoría de las restricciones. Algo que benefició de forma especial al turismo y la hostelería, negocios muy mermados por las reducciones de horario, aforos y limitaciones a la movilidad de los dos últimos años. El presidente de la patronal turístrica Ashotur, Carlos Escorihuela, considera que las expectativas para el nuevo año «son positivas y nos sentimos optimistas, aunque tenemos la incertidumbre de saber cómo responderá la clientela», que sigue afectada por la subida del coste de la vida, lo que puede limitar la capacidad de viajar y consumir en bares y restaurantes. Los empresarios del sector también se muestran preocupados por los costes de la energía y materias primas, cuando muchos negocios aún tienen que pagar las deudas contraídas durante el covid. Otros retos para el año son la mejora de las condiciones del Imserso y mantener el buen resultado de iniciativas como el Bono Viaje. PortCastelló: El principio de las obras en el nuevo acceso ferroviario a la dársena sur El epicentro de la actividad logística de la provincia, PortCastelló, no es ajeno a la incertidumbre económica en este recién estrenado año. El 2022 mantuvo en su conjunto cifras similares respecto al récord alcanzado en el 2021, pero el análisis mes tras mes revela que el impulso fue de más a menos. Para paliar esto, se ha decidido bonificar a aquellas compañías que transportan materias primas para la cerámica. Pero el 2023 también es un año en el que asentar las bases de procesos largamente esperados, como el inicio de las obras del nuevo acceso ferroviario sur. Una actuación que ha sido adjudicada en las últimas horas del 2022, por 83 millones de euros, y que debe impulsar el tráfico de mercancías. Con el visto bueno de la financiación de fondos europeos, la obra tiene que empezar en el primer semestre, y tiene que llegar a la meta antes de que acabe el 2026. Mientras, la Autoridad Portuaria de Castellón tiene previsto invertir este año más de 30 millones de euros para reforzar la competitividad. Agricultura: Falta de relevo y rentabilidad, dos grandes problemas que se dan la mano Los agricultores y ganaderos constituyen el primer eslabón de la cadena alimentaria y, como tantos otros miles de profesionales, se hallan en medio de una tormenta perfecta. Los costes de producción les asfixian (sus facturas, sobre todo las de la electricidad necesaria para regar, se han multiplicado) y los precios que reciben por sus productos son los mismos de siempre. Y en 2022, para colmo, la climatología no fue nada benévola y multiplicó la presencia de plagas en la fruta, además de dejar bajo mínimos cosechas como la de la almendra o la aceituna. Con la esperanza de que los costes evolucionen hacia bajo y los precios aporten algo de oxígeno, la actividad primaria encara el 2023 con el mismo problema de siempre: la falta de relevo generacional. El sector, que en los últimos meses ha ganado batallas tan importantes como la imposición de un mayor control fitosanitario a la naranja sudafricana, sigue sin ser atractivo para los jóvenes y con dificultad para encontrar trabajadores. Política: Vuelve el bipartidismo, pero los pequeños decidirán los gobiernos Este año 2023 llega marcado por un repunte del bipartidismo largamente protagonizado por PP y PSOE que, sin embargo, no será suficiente para que ninguno de los dos grandes partidos pueda gobernar sin pactar con alguno de los pequeños de su espectro que, al final, serán los que decidan quien llevará las riendas, tanto en el Estado, como en la Generalitat o en ciudades como Castelló. En los comicios del 28 de mayo, municipales y probablemente también autonómicos, y los generales, que tendrán que convocarse el 10 de diciembre como muy tarde, va a ser una cuestión de bloques. La desaparición de Ciudadanos del espectro parlamentario, de la que nadie duda, salvo tal vez algún escaño en Madrid, empujará hacia arriba al PP, y tampoco será suficiente. Del lado de la izquierda, la reedición del Botànic de Ximo Puig, o el Acord de Fadrell que lidera Amparo Marco, va a depender de lo que logren sus actuales socios, Compromís, pero también de Podem, partido a la baja cuyo fracaso lo cambiaría todo.