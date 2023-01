Urgencias en el aire en Castellón: vuelos que salvan vidas

Ante una emergencia médica en un punto inaccesible, ya sea un rincón de un pueblo del interior de Castellón, como el Penyagolosa en Vistabella, o unas islas en medio del Mediterráneo como las Columbretes, el helicóptero medicalizado es el recurso con capacidad para llegar casi el primero y realizar el transporte sanitario más rápido. El papel de esta UCI móvil en el aire es el más operativo en cierto cuadros --graves quemaduras o hemorragias cerebrales en niños-- que precisan llegar cuanto antes al hospital la Fe de València.

¿Pero quién se encarga de estos vuelos salvavidas? Su base está a un paso del aeroclub, desde donde en apenas cinco minutos llegan a pista. El equipo de Castellón, Charlie9, da cobertura a toda la provincia y la mitad norte de Valencia. Son ocho profesionales sanitarios rotatorios: tres médicos, tres enfermeros y dos técnicos que dan apoyo desde tierra con la ambulancia; más el piloto y copiloto de una subcontrata.

Balance: cuatro a la semana

Desde la Conselleria de Sanidad disponen de varios helicópteros a su disposición --pertenecientes a la Agencia de Seguridad y Emergencias-- para transporte sanitario urgente (primario), interhospitalario (secundario) y para trasplante de órganos. Tienen base en aeródromo de Castellón y en el de Mutxamel en Alicante. Además, cuentan con dos aeronaves en Manises, no exclusivas para uso sanitario, pero que ocasionalmente se destinan a transportes interhospitalarios y se medicalizan con equipos de unidades SAMU, con bases logísticas en València. En este 2022, desde enero hasta 31 de octubre, la actividad de transporte aéreo sanitario asciende a 345 vuelos en la Comunitat; y de ellos, de la operativa de Castellón, 146 --casi cuatro a la semana-- (101 primarios y 45 secundarios).

Mediterráneo ha pasado varias horas con el turno del médico Álex Sammel, el enfermero Joan Llombart y el técnico sanitario Raúl Adsuara. A bordo de la aeronave, con capacidad para un único enfermo, en cada servicio, suben médico y enfermero, piloto y copiloto. Humanidad, profesionalidad y valentía no les faltan. La jornada se prolonga de 8.00 a 20.00 horas, pero el helicóptero en la Comunitat solo vuela de orto a ocaso, solo cuando hay luz. No las 24 horas. Poco tiempo antes de oscurecer, ya no hay servicio, debe haber margen.

Cómo es el día a día

Un día cotidiano llegan a la base y se proveen de los terminales, donde reciben el aviso por SMS a ellos y a los pilotos de forma simultánea. «Nos indican qué ha ocurrido y dónde ir, con los datos del paciente y las coordenadas del 112. En cinco minutos llegamos a la pista y despegamos. El técnico sanitario de la ambulancia nos espera con ella, por ejemplo, si vamos al Hospital General, en la helisuperficie, para nada más aterrizar llevara Urgencias al paciente», relata el enfermero Llombart.

Cada mañana, un briefing les refresca los protocolos de seguridad en el aire: cómo actuar ante un aterrizaje de emergencia, un amerizaje en el mar, si se origina fuego o humo en cabina,..Revisan equipos y caducidad. Su experiencia previa en emergencias terrestres les ayuda «a desenvolvernos con más rapidez y en un espacio limitado como es el interior de un helicóptero», explica el médico Sammel. «Durante el vuelo, por ejemplo, no podemos hablar con el paciente porque lleva unos cascos. No te puedes comunicar con él correctamente. No te puedes levantar del asiento sin que el comandante te autorice en determinados momentos. Son limitaciones y tienes que tener experiencia y ser previsor para actuar ante posibles complicaciones», señala.

No todo es grave

La gravedad no siempre es sinónimo de que acuda a una urgencia médica el helicóptero, según cuenta Sammel: «El helicóptero ofrece ventajas y desventajas. Lo positivo es que un medio de transporte más rápido. Si para un aviso una ambulancia tarda más de 60 minutos, sí vale la pena, porque ganas tiempo. En 20 minutos te plantas en el Hospital La Fe. Y con la ambulancia no es factible. La decisión se toma en base a varios factores». A ello Llombart añadió que «es muy útil en Castellón por la dispersión geográfica y la lejanía de los hospitales respecto a los pueblos del interior. O en traslados interhospitalarios determinados, como de Vinaròs a València». «Puede darse un infarto en Morella o Vilafranca, donde sí hay ambulancia SAMU pero si cuesta llegar al Hospital de Castelló una hora y media, en ese caso va el helicóptero. O si la SAMU ya está ocupada con otro enfermo en la zona, la aeronave se usa de comodín», reseña.

Accidentes en la montaña de senderistas o deportistas, de tráfico o quemaduras graves son situaciones atendidas. Cada vez hay más helisuperficies en las zonas de interior de Castellón pero en ocasiones se aterriza en campos o carreteras o campos.

"Es como si fuera una UCI"

«Es como si fuera una UCI de un hospital en cuanto a maquinaria y medios. Vías, medicación, respiración asistida, torniquete, frenar hemorragias, drenaje de tórax o de corazón, estabilizar una fractura,..Y cuando está el paciente lo más óptimo para el traslado, volamos al hospital. O en el caso de niños con lesiones graves como hemorragias cerebrales o quemaduras los llevamos a La Fe», detallan.

En Columbretes, «donde la única manera de llegar rápido es por el aire», este año han atendido una picadura de un escorpión; y a un submarinista indispuesto. Otro equipo se vio cara a cara con el incendio de Bejís, donde atendieron a pasajeros en la estación. Pero sin duda en este 2022 han notado una tendencia al alza en accidentes laborales.

En la montaña, primero se activa la Unidad de Rescate de Valéncia la que recoge a los bomberos en Nules y acude al punto de rescate del lesionado, si hay que rapelar y lo evacua. Entonces ahí lo atienden ya los sanitarios.

«De lo más complicado dentro de un helicóptero es cuando al paciente le da una parada cardiorrespiratoria y hay que hacerle un masaje cardíaco en pleno vuelo; o desfibrilar (es una máquina eléctrica en mitad del vuelo). Con los niños también es la complejidad para calmarlos. Hay pacientes con miedo a las alturas o a volar y es un factor añadido de estrés. El vuelo más largo son 40 minutos, de Vinaròs a la Fe. El vuelo UCI cuenta con desfibrilador, electros, marcapasos, respirador, bombas de medicación a velocidad milimétrica; y como novedades, un videolaringoscopio para intubar pacientes; y un ecógrafo.