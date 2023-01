Los consumidores de Castellón comenzaron este lunes a beneficiarse de los efectos de la bajada del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en ciertos productos de primera necesidad. Sin embargo, los castellonenses casi no lo han notado en sus bolsillos. ¿El motivo? Apenas supone unos céntimos menos en la factura, con lo que habría que comprar en ingentes cantidades para apreciarlo. No obstante, toda piedra hace pared.

Esta es una de las medidas que ha traído consigo el nuevo año, pero ha habido otras, como el fin del descuento en las gasolineras para el público en general, el cambio en la Inspección Técnica de Vehículos de la Comunitat o la prórroga del bono gratuito en los viajes en los trenes de Cercanías y media Distancia, que se aplicará también el primer cuatrimestre del 2023.

Bajada de precios en aceite, pasta o verdura

El Gobierno suprimió el IVA de productos básicos que tenían el tipo reducido (4%), como pan, harina, leche, huevos, fruta, hortalizas o legumbres. Asimismo, se redujo del 10 al 5% el de aceite y pastas. «Los supermercados ya lo están ejecutando y los clientes ya pueden apreciarlo en sus tíquets de compra. El esfuerzo del personal ha sido grande en estos días, pero se está aplicando con total normalidad», señalaron ayer desde la asociación Asedas, que agrupa a este tipo de establecimientos.

«Todos aquellos artículos que entraban dentro del listado ya presentan el precio con el IVA cero o reducido dependiendo del producto y los clientes ya pueden ver el cambio», apuntaban desde la cooperativa Consum. «Mercadona ha aplicado la medida en tiempo y forma, la cual es visible tanto en las etiquetas, como en el tíquet de compra», señalaban desde la cadena de Juan Roig. «Desde Informática, Tiendas, Financiero, Prescripción y On line han estado trabajando estos días, fin de semana incluido, para implementar esta medida en las tiendas físicas y en internet», puntualizaban.

Para hacerse una idea, una bolsa de pasta que la semana pasada costaba 1,52 euros ayer se vendía a 1,45 y un basquet de tomate cherry de 1,75 pasaba a valer 1,68.

Panaderías

¿Y qué sucede en otros establecimientos? Las panaderías también cumplen, aunque tampoco eran unas cantidades muy destacables, cuatro céntimos una barra de pan, por ejemplo, según aseveraba el presidente del gremio, César Solsona, quien añadía que «la mayoría ni los quiere».

Verdulerías

La novedad impositiva pasó desapercibida en el Mercado del Lunes. La mayoría de clientes reconocía que no habían comprobado los precios respecto a la semana anterior. Es el caso de Pilar Llamazares, quien defendía que «a los productores se les paga poco», y culpaba a la distribución de los altos precios. Zaida López, quien señalaba: «Vengo todas las semanas y el precio no ha variado; es muy caro». Por su parte, los vendedores argumentaban que aún no les habían activado el descuento al utilizar género de cultivo propio o estar el mercado de abastos el 1 cerrado. «Aún no lo sé, no nos han dicho nada del IVA», señalaba Veneranda Gargallo. «Voy a Mercovasa en el Puig; todavía no he hecho ninguna compra sin el IVA», señalaba José Jiménez. Es lo que pasaba en algunas verdulerías. Otras en cambio, como Frutas Escuín señalaban que ya lo habían introducido en el sistema informático y ya lo estaban ejecutando.

Consumidores

El presidente de la Unión de Consumidores, Juan Carlos Insa, señalaba que la bajada es automática. Habría que ver a medio plazo qué sucede. Lo que no sería deseable es que, una vez ya se olvide todo el mundo, los precios no solo se mantengan sino que sigan incrementándose», advirtió. «Al final, es una medida que siempre es positiva, porque cualquier descuento en la lista de la compra siempre es bienvenido», admitió. No obstante, señaló: «No va a tener un efecto muy importante en el conjunto total; estamos hablando de pequeñas cantidades que no van a influir mucho en muchas familias familias para llegar a fin de mes», argüía Insa, quien matizaba que para quienes peor lo están pasando será más efectivo el cheque de 200 euros aprobado.

Manuel Lamilla se mostraba crítico con el limitado abanico de productos contemplados. «No lo han aplicado a la carne y al pescado», señalaba.

ITV

La supresión de la sonometría ha traído consigo desde el lunes una reducción de tarifa de la ITV de 11,25 euros. La medida estaba incluida en la ley de medidas fiscales, que publicó el Diari Oficial de la Generalitat. La Comunitat era la única autonomía en la que esta prueba era obligatoria para vehículos como turismos o motos.

Gasolineras

La supresión del descuento del carburante de 20 céntimos por litro para conductores no profesionales redujo ayer la afluencia a las gasolineras, pues el que tenía que repostar ya lo hizo antes del 31. «Está siendo un lunes tirando a flojo. La semana pasada fue una locura, éramos dos e incluso tres personas y no dábamos a basto. La cola llegaba a la rotonda», señalaba Vanessa Ruiz, de la estación de Repsol de la avenida Valencia de Castelló. Todavía hay cadenas que ofrecen descuentos, como esta, que desgrava 10 céntimos por litro con la App Wallet.

No obstante, desde la Asociación Provincial de Autoescuelas, su presidente Fernando Alonso, lamenta que el gobierno haya excluido a este colectivo de la bonificación cuando el coche constituye su herramienta de trabajo y el carburante representa una ingente parte de sus costes. «Nos sentimos molestos y olvidados», señaló.

Trenes

La prórroga del abono gratuito para Cercanías y Media Distancia para el primer cuatrimestre del 2023 ha sido acogida con satisfacción. «Me ha beneficiado mucho, sobre todo para ir a trabajar, ya que tengo que ir todos los días a Almassora. No he calculado cuánto me he ahorrado, pero bastante», señalaba Natalia Fenollosa, quien ayer hacía cola en la estación de Castelló para renovarlo. Unos 60.000 castellonenses se beneficiaron de septiembre a diciembre.