Colas en la estación de Castelló para renovar el abono de tren gratuito para Cercanías y Media Distancia para el primer cuatrimestre del 2023. La prórroga ha sido acogida con notable satisfacción. «Me ha beneficiado mucho, sobre todo para ir a trabajar, ya que tengo que desplazarme todos los días hasta Almassora. No he calculado cuánto me he ahorrado, pero bastante», señalaba Natalia Fenollosa, quien este lunes hacía cola en la estación de Castelló para renovarlo. Unos 60.000 castellonenses se beneficiaron de septiembre a diciembre.

Devolución A los viajeros que hayan utilizado el abono gratuito de Cercanías, Rodalies o Media Distancia en 2022 y hayan cumplido las condiciones de uso se les devolverá la fianza a partir del 9 de enero de forma automática para aquellos que hayan realizado el pago con tarjeta de crédito. A todas estas personas se les reintegrará el importe en la misma cuenta corriente a la que tienen vinculada la tarjeta de crédito con la que se hizo el pago. En caso de que los abonos hayan sido adquiridos en metálico, los viajeros podrán acudir desde el 15 de enero a los puntos de venta de las estaciones. Para facilitar la comunicación con los clientes, Renfe ha puesto en funcionamiento una línea telefónica específica, 91 919 15 67, para informar de todo ello. Abonos gratuitos Renfe ha expedido en la Comunitat Valenciana 253.594 abonos gratuitos de Cercanías y Media Distancia para los desplazamientos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del 2022. Del total de títulos multiviaje gratuitos expedidos en la Comunitat, 207.099 abonos (el 81,7%) corresponden a abonos para viajar en Cercanías, mientras que los 46.495 abonos restantes (el 18%) son para trayectos de Media Distancia. Sanciones por mal uso Desde el pasado 7 de diciembre están en vigor las medidas publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por el que se modificó la operativa de venta y utilización de los títulos multiviaje gratuitos de Media Distancia, se restringe la formalización de viajes, la adquisición de abonos y se sancionan los usos irregulares reiterados, entre otras actuaciones. De hecho, ya se han retirado más de 200 abonos. 👂 Adquiere ya tu abono gratuito cuatrimestral para

✔️ Toda la info https://t.co/Lpj1ynznfW pic.twitter.com/bkqFfZ1x8m — Renfe (@Renfe) 29 de diciembre de 2022