Con cierto escepticismo. Así han acogido los castellonenses la bajada de los precios de los productos básicos adoptada por el Gobierno para paliar los efectos de la inflación. ¿El motivo? Apenas suma unos céntimos en la factura, con lo que habría que comprar en ingentes cantidades para poderlo apreciar. No obstante, toda piedra hace pared.

Qué baja

El Gobierno suprimió el IVA de productos básicos que tenían el tipo reducido (4%), como pan, harina, leche, huevos, fruta, hortalizas o legumbres. Asimismo, se redujo del 10 al 5% el de aceite y pastas. “Los supermercados ya lo están aplicando y los clientes ya pueden apreciarlo en sus tíquets de compra. El esfuerzo del personal ha sido grande en estos días, pero se está aplicando con total normalidad”, señalaron ayer desde la asociación Asedas, que agrupa a este tipo de establecimientos.

No lo han notado

Sin embargo, los consumidores aseguraban que no lo habían percibido. «Aún no he notado nada. Mira lo poco que llevo en el carro y 60 euros me ha costado la factura», señalaba Félix Honrubia. "Ni siquiera los he mirado. Tampoco nos ha dado tiempo, pero siempre es positiva una bajada», apuntaban Victoria Querol y Carlos Quevedo.

En la misma línea se expresaba Fernando Ventura: «No me he fijado. Intento comprar lo más barato y no me he acordado de comprobarlo»

"Tampoco me he percatado mucho. En general no se nota. Si bajan pocas cosas y suben muchas...", confesaba Alejandra Mihai. En ese sentido, Esther Rueda consideraba que "no me he fijado, pues compro lo que necesito. Deberían hacer inspecciones con más frecuencia», consideraba.

Minucias

También insuficientes las veía Policarpo Mejías. "Si han bajado no me he dado cuenta. Este tipo de medidas son tonterías, minucias, solo unos céntimos», lamentaba.

Deberían aplicarlo a la carne

En ese sentido, Manuel Lamilla admitía que no había preguntado si le habían aplicado el descuento del IVA, si bien conocía perfectamente qué productos habían bajado y cuáles no y lamentaba el limitado alcance de las medidas. "No se ha aplicado al pescado y a la carne, no sabemos por qué".

La culpa, de los intermediarios

Asimismo, Pilar Llamazares admitía que no había podido comparar precios porque venía de Madrid, pero señalaba que la culpa de los altos precios no es de los productores, a los que poco les pagan, sino de los intermediarios.

Unión de Consumidores

El presidente de la Unión de Consumidores, Juan Carlos Insa, señalaba que la “bajada es automática. Habría que ver a medio plazo qué sucede. Lo que no sería deseable es que, una vez ya se olvide todo el mundo, los precios no solo se mantengan sino que sigan incrementándose. Al final, es una medida que siempre es positiva, porque cualquier descuento en la lista de la compra siempre es bienvenido aunque no van a tener un efecto muy importante en el conjunto total; estamos hablando de pequeñas cantidades que no van a influir mucho en las dificultades para llegar a fin de mes de muchas familias”, señala Insa, quien matizaba que para quienes peor lo están pasando será más efectivo.